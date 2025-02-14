З початку року 30 українських банків приєдналися до Держагрореєстру

З початку 2025 року 30 українських банків підключилися до Державного аграрного реєстру (ДАР). Вони є учасниками державної програми підтримки бізнесу “Доступні кредити 5-7-9%”.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

За його словами, інтеграція банків із ДАР розширює можливості для аграріїв у виборі фінансових установ та спрощує процедуру ідентифікації сільгоспвиробників.

"Це означає що в аграріїв тепер більше можливостей обрати той банк, послуги якого їм найвигідніші. А для банків стало легше ідентифікувати сільгоспвиробників. Адже ДАР інтегрується із 7 реєстрами, у тому числі Єдиним державним реєстром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно", – зазначив міністр.

Також він нагадав, що з 1 січня 2025 року Уряд продовжив дію програми "Доступні кредити 5-7-9%" для аграріїв, але для участі у ній необхідно бути зареєстрованим у ДАР.

Ця ініціатива спрямована на спрощення доступу фермерів до фінансування та підтримку розвитку аграрного сектору в Україні.

Нагадаємо, у ДАР розпочалась реєстрація для отримання засобів тимчасового зберігання зерна – рукавів – місткістю 200 тонн кожен.