Читати українською

С начала года ПриватБанк на 40% увеличил кредитную поддержку бизнеса – до 46 млрд грн

ПриватБанк
ПриватБанк увеличил кредитование бизнеса. / Википедия

С начала года ПриватБанк значительно нарастил поддержку украинских предпринимателей и бизнеса, увеличив объем кредитования на 40% – до 46 млрд грн. Это стало возможным благодаря приоритетной стратегии банка, направленной на развитие малого и среднего бизнеса в Украине. Пока услугами ПриватБанка пользуются почти 750 тысяч предпринимателей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз финучреждения.

Как отметил Евгений Заиграев, член правления ПриватБанка по корпоративному бизнесу и МПБ, поддержка предпринимателей — это не только предоставление финансовых ресурсов, но и внедрение инновационных цифровых сервисов. ПриватБанк стремится обеспечить бизнес необходимыми инструментами для эффективного управления финансами.

"Сегодня счетами и услугами ПриватБанка пользуются 748 тысяч предпринимателей, или почти каждый второй из действующих активных украинских ФЛП, а открыть бизнес счет ФЛП можно онлайн через несколько минут", - отметил он.

Приложение "Приват24 для бизнеса" стало ключевым инструментом для предпринимателей. Он объединяет более 12 категорий сервисов: от быстрого открытия счета онлайн за 5 минут и электронного документооборота до представления налоговой отчетности, онлайн кредитов и эксклюзивных smart-решений на базе искусственного интеллекта. Большинство этих услуг предоставляется бесплатно.

Также существуют специальные предложения для IT-сообщества, в частности, тарифный план IT Expert без комиссий без тарификации на ключевые услуги.

Ранее сообщалось, что украинцы могут получать быстрые и доступные денежные переводы из Канады через систему PrivatMoney благодаря партнерству ПриватБанка и канадской Ukrainian Credit Union Limited (Украинский кредит o ва союз, UCU ).

Автор:
Татьяна Ковальчук