ПриватБанк и ЕБРР запускают кредитную программу с компенсацией до 25% на энергоэффективное оборудование
ПриватБанк в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) запустил новую кредитную программу "ЭнергоГрант", позволяющую украинцам приобрести современное энергоэффективное оборудование с частичной компенсацией до 25% стоимости после установки.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ПриватБанка.
Кредитная программа "ЭнергоГрант"
По словам Дмитрия Мусиенко, члена правления банка по розничному бизнесу, программа позволяет получить кредит до 1 млн грн на солнечные электростанции, инверторы, аккумуляторы LifePo, системы хранения энергии и тепловые насосы — технику, которая помогает снизить зависимость от централизованных источников энергии и уменьшить расходы на электроэнергию.
Он добавил, что программа открывает доступ к финансовой поддержке для повышения энергонезависимости домохозяйств, а компенсация от ЕБРР делает ее более доступной, особенно для тех, кто пострадал из-за войны войны.
Основные условия программы "ЭнергоГрант" предусматривают:
- кредит до 1 млн грн на приобретение энергоэффективного оборудования;
- компенсацию от ЕБРР: до 25% стоимости для ветеранов, внутренне перемещенных лиц, жителей деоккупированных территорий и пострадавших от войны, или до 15% для других клиентов;
- срок кредитования до 5 лет, без первоначального взноса и залога;
- предварительное решение по кредиту за 2 минуты;
- персональное сопровождение менеджера банка на всех этапах участия в программе
