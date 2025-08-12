ПриватБанк и ЕБРР запускают кредитную программу с компенсацией до 25% на энергоэффективное оборудование

ПриватБанк в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) запустил новую кредитную программу "ЭнергоГрант", позволяющую украинцам приобрести современное энергоэффективное оборудование с частичной компенсацией до 25% стоимости после установки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ПриватБанка.

Кредитная программа "ЭнергоГрант"

По словам Дмитрия Мусиенко, члена правления банка по розничному бизнесу, программа позволяет получить кредит до 1 млн грн на солнечные электростанции, инверторы, аккумуляторы LifePo, системы хранения энергии и тепловые насосы — технику, которая помогает снизить зависимость от централизованных источников энергии и уменьшить расходы на электроэнергию.

Он добавил, что программа открывает доступ к финансовой поддержке для повышения энергонезависимости домохозяйств, а компенсация от ЕБРР делает ее более доступной, особенно для тех, кто пострадал из-за войны войны.

Основные условия программы "ЭнергоГрант" предусматривают:

кредит до 1 млн грн на приобретение энергоэффективного оборудования;

компенсацию от ЕБРР: до 25% стоимости для ветеранов, внутренне перемещенных лиц, жителей деоккупированных территорий и пострадавших от войны, или до 15% для других клиентов;

срок кредитования до 5 лет, без первоначального взноса и залога;

предварительное решение по кредиту за 2 минуты;

персональное сопровождение менеджера банка на всех этапах участия в программе

