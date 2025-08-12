ПриватБанк та ЄБРР запускають кредитну програму з компенсацією до 25% на енергоефективне обладнання

ПриватБанк у партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) запустив нову кредитну програму “ЕнергоГрант”, що дозволяє українцям придбати сучасне енергоефективне обладнання з частковою компенсацією до 25% вартості після встановлення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

Кредитна програма "ЕнергоГрант"

За словами Дмитра Мусієнка, члена правління банку з питань роздрібного бізнесу, програма дозволяє отримати кредит до 1 млн грн на сонячні електростанції, інвертори, акумулятори LifePo, системи зберігання енергії та теплові насоси — техніку, що допомагає знизити залежність від централізованих джерел енергії та зменшити витрати на електроенергію.

Він додав, що програма відкриває доступ до фінансової підтримки для підвищення енергонезалежності домогосподарств, а компенсація від ЄБРР робить її більш доступною, особливо для тих, хто постраждав через війну.

Основні умови програми "ЕнергоГрант" передбачають:

кредит до 1 млн грн на придбання енергоефективного обладнання;

компенсацію від ЄБРР: до 25% вартості для ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, жителів деокупованих територій та постраждалих від війни, або до 15% — для інших клієнтів;

термін кредитування до 5 років, без початкового внеску та без застави;

попереднє рішення щодо кредиту за 2 хвилини;

персональний супровід менеджера банку на всіх етапах участі в програмі.

Нагадаємо, Хмельницький лікувально-діагностичний центр уперше в Україні почав продавати в мережу електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей на своєму даху.