Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

+0,06

EUR

48,20

+0,00

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,40

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ПриватБанк та ЄБРР запускають кредитну програму з компенсацією до 25% на енергоефективне обладнання

енергоефективне обладнання
Кредитна програма “ЕнергоГрант”. Фото: ПриватБанк

ПриватБанк у партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) запустив нову кредитну програму “ЕнергоГрант”, що дозволяє українцям придбати сучасне енергоефективне обладнання з частковою компенсацією до 25% вартості після встановлення. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

Кредитна програма "ЕнергоГрант"

За словами Дмитра Мусієнка, члена правління банку з питань роздрібного бізнесу, програма дозволяє отримати кредит до 1 млн грн на сонячні електростанції, інвертори, акумулятори LifePo, системи зберігання енергії та теплові насоси — техніку, що допомагає знизити залежність від централізованих джерел енергії та зменшити витрати на електроенергію.

Він додав, що програма відкриває доступ до фінансової підтримки для підвищення енергонезалежності домогосподарств, а компенсація від ЄБРР робить її більш доступною, особливо для тих, хто постраждав через війну.

Основні умови програми "ЕнергоГрант" передбачають:

  • кредит до 1 млн грн на придбання енергоефективного обладнання;
  • компенсацію від ЄБРР: до 25% вартості для ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, жителів деокупованих територій та постраждалих від війни, або до 15% — для інших клієнтів;
  • термін кредитування до 5 років, без початкового внеску та без застави;
  • попереднє рішення щодо кредиту за 2 хвилини;
  • персональний супровід менеджера банку на всіх етапах участі в програмі.

Нагадаємо, Хмельницький лікувально-діагностичний центр уперше в Україні почав продавати в мережу електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей на своєму даху. 

Автор:
Ольга Опенько