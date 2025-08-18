Украинцы смогут получать быстрые переводы из Канады через ПриватБанк

Украинцы смогут получать быстрые и доступные денежные переводы из Канады через систему PrivatMoney благодаря партнерству ПриватБанка и канадской Ukrainian Credit Union Limited (Украинского кредитового союза, UCU).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Там отмечают, что уникальные технологии банка позволяют получать переводы онлайн из любой страны мира прямо на карту.

Как отправить или получить перевод

Так, отправить из Канады в Украину перевод можно через наземные пункты Украинского кредитового союза.

Получить перевод через PrivatMoney можно автоматически на карту (если отправитель указал данные карты получателя), с контрольным номером перевод можно получить в "Приват24" (веб-сайт и мобильное приложение), ТСО, АТМ, через отделение банка, службу поддержки клиентов 3700 и онлайн-помощь в чате в "Приват24".

“Чтобы многочисленная диаспора и украинцы, которые сейчас находятся в Канаде, могли всегда удобно и быстро поддержать родных и друзей в Украине, мы расширяем географию партнеров системы доступных денежных переводов PrivatMoney и увеличиваем количество партнеров на канадском рынке", – рассказала Мария Страшко, руководитель департамента международных переводов ПриватБанка.

Заметим, клиенты ПриватБанка смогут получить перевод из Польши как в гривне на свой счет или карту, так и у польских злотых на валютный счет (PLN).