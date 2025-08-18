Запланована подія 2

Українці зможуть отримувати швидкі перекази з Канади через ПриватБанк

ПриватБанк
Фото: пресслужба ПриватБанку

Українці відтепер зможуть отримувати швидкі та доступні грошові перекази з Канади через систему PrivatMoney завдяки партнерству ПриватБанку та канадської Ukrainian Credit Union Limited (Українська кредитoва спілка, UCU).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

Там зазначають, що унікальні технології банку дозволяють отримувати перекази онлайн з будь-якої країни світу на картку без зайвих витрат.

Як надіслати або отримати переказ 

Так, надіслати з Канади в Україну переказ можна через наземні пункти Української кредитoвої спілки.

Отримати переказ через PrivatMoney можна автоматично на картку (якщо відправник вказав дані картки одержувача), з контрольним номером переказ можна отримати в "Приват24" (вебсайт і мобільний додаток), ТСО, АТМ, через відділення банку, службу підтримки клієнтів 3700 та онлайн-допомогу в чаті в "Приват24".

“Щоб чисельна діаспора та українці, що зараз перебувають в Канаді, могли завжди зручно та швидко підтримати рідних та друзів в Україні, ми розширюємо географію партнерів системи доступних грошових переказів PrivatMoney і збільшуємо кількість партнерів на канадському ринку", - розповіла Марія Страшко, керівник департаменту міжнародних переказів ПриватБанку. 

Зауважимо, клієнти ПриватБанку зможуть отримати переказ із Польщі як у гривні на власний рахунок чи картку, так і в польських злотих на валютний рахунок (PLN).

Автор:
Світлана Манько