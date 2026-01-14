Запланована подія 2

Самые активные стоматологи: более половины действительных медицинских лицензий в Украине выдано ФЛПам

67% действительных медицинских лицензий выдано ФЛП-медикам / Depositphotos

По данным Министерства здравоохранения, почти 44 тысячи действительных медицинских лицензий в настоящее время насчитывается в Украине. 67% лицензий выдано врачам и медицинским специалистам, оформленным как физические лица-предприниматели. Наиболее активно ФЛПы получают лицензию стоматологов.  

Врач все чаще = предприниматель

Отмечается, что 43 939 действительных лицензий на проведение медицинской практики зафиксировано в Украине. Подавляющее большинство лицензий приходится на самостоятельно работающих медиков — 67% или 29 614 специалистов.

Наиболее востребованной среди ФЛП стала лицензия для стоматологов – 10 067 лицензий или 34%. На другие виды стоматологической деятельности приходится всего более 25 тысяч лицензий.

Спросом пользуются также младшее сестринское дело — 8351 лицензия (28%) и услуги УЗИ — 2257 лицензий или 8%. Аналитики отмечают, что одна лицензия может охватывать сразу несколько видов медицинских работ.

География медиков-ФЛПов

Больше всего медиков-ФЛП работает в Киеве — 2,6 тысячи. Следуют Львовщина (2,5 тысячи) и Днепропетровщина (2,2 тысячи). А вот меньше таких лицензий выдано врачам из Херсонской, Кировоградской, Черниговской и Николаевской областей.

Еще 14 325 лицензий принадлежит компаниям. Почти половина компаний с действующими лицензиями Минздрава сосредоточены в пяти регионах: Киеве — 2493 или каждое пятое учреждение в стране, Днепропетровщине (1006), Львовщине (727), Харьковщине (711) и Одесщине (679).

Подавляющее большинство компаний-лицензиатов – частные: почти 64%. Треть лицензий имеют коммунальные учреждения медицинского профиля и только 6% учреждений с медлицензиями являются государственными.

Автор:
Светлана Манько