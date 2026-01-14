Запланована подія 2

Найактивніші стоматологи: більше половини дійсних медичних ліцензій в Україні видано ФОПам

лікар
67% дійсних медичних ліцензій видано ФОПам-медикам / Depositphotos

За даними Міністерства охорони здоров'я, майже 44 тисячі дійсних медичних ліцензій наразі нараховується в Україні. 67% ліцензій видано лікарям та медичним фахівцям, які оформлені як фізичні особи-підприємці. Найбільш активно ФОПи отримують ліцензію стоматологів. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Лікар усе частіше = підприємець

Зазначається, що 43 939 дійсних ліцензій на провадження медичної практики зафіксовано наразі в Україні. Переважна більшість ліцензій припадає на медиків, які працюють самостійно — 67% або 29 614 фахівців.

Фото 2 — Найактивніші стоматологи: більше половини дійсних медичних ліцензій в Україні видано ФОПам

Найбільш затребуваною серед ФОПів стала ліцензія для стоматологів — 10 067 ліцензій або 34%. На інші види стоматологічної діяльності припадає загалом ще більш ніж 25 тисяч ліцензій.

Попит мають також молодша сестринська справа — 8 351 ліцензія (28%) та послуги УЗД — 2 257 ліцензій або 8%.Аналітики зауважують, що одна ліцензія може охоплювати одразу кілька видів медичних робіт.

Географія медиків-ФОПів

Найбільше медиків-ФОПів працює у Києві — 2,6 тисячі. Наслідує Львівщина (2,5 тисячі) та Дніпропетровщина (2,2 тисячі). А от найменше таких ліцензій видано лікарям з Херсонської, Кіровоградської, Чернігівської та Миколаївської областей.

Фото 3 — Найактивніші стоматологи: більше половини дійсних медичних ліцензій в Україні видано ФОПам

Ще 14 325 ліцензій належить компаніям. Майже половина компаній з чинними ліцензіями МОЗ зосереджені у п’яти регіонах: Києві — 2 493 або кожна п’ята установа у країні, Дніпропетровщині (1 006), Львівщині (727), Харківщині (711) та Одещині (679).

Фото 4 — Найактивніші стоматологи: більше половини дійсних медичних ліцензій в Україні видано ФОПам

Переважна більшість компаній-ліцензіатів — приватні: майже 64%. Третину ліцензій мають комунальні установи медичного профілю та лише 6% установ з медліцензіями є державними.

Автор:
Світлана Манько