Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,12

--0,05

EUR

50,26

--0,06

Наличный курс:

USD

43,47

43,25

EUR

50,80

50,55

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

СБУ разоблачила коррупционные схемы в "Укртрансбезопасности"

сбу
Инспекторы Укртрансбезопасности подозреваются во взяточничестве / СБУ

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Служба безопасности Украины разоблачила два факта коррупционных правонарушений среди должностных лиц "Укртрансбезопасности" в разных регионах страны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на СБУ.

Речь идет о вымогательстве, получении и предложении неправомерной выгоды при содействии перевозчикам во избежании контроля и ответственности.

Хмельницкая область

Старшему государственному инспектору одного из подразделений Управления государственного надзора поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. По данным следствия, чиновник обещал предпринимателю беспрепятственную перевозку сельскохозяйственной продукции и предупреждал о местоположении пунктов весового контроля во избежание штрафов. Сумма неправомерной выгоды составила 30 тысяч гривен.

Инспектор был задержан в январе 2026 года при получении средств в порядке ст. 208 УПК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Черкасская область

Еще один факт зафиксирован в Черкасской области. Там сотрудник Укртрансбезопасности задержан по подозрению в предложении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

По версии следствия, должностное лицо предлагало другому инспектору ежемесячно получать 50 тыс. грн за непривлечение отдельных перевозчиков к ответственности за превышение весовых норм и перевозку пассажиров без разрешений.

Задержание произошло 10 января 2026 во время передачи средств в порядке ст. 208 УПК РФ.

Отметим, летом НАБУ обвиняет сотрудника СБУ в вымогательстве $300 тысяч.

Автор:
Татьяна Гойденко