СБУ разоблачила коррупционные схемы в "Укртрансбезопасности"

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Служба безопасности Украины разоблачила два факта коррупционных правонарушений среди должностных лиц "Укртрансбезопасности" в разных регионах страны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на СБУ.

Речь идет о вымогательстве, получении и предложении неправомерной выгоды при содействии перевозчикам во избежании контроля и ответственности.

Хмельницкая область

Старшему государственному инспектору одного из подразделений Управления государственного надзора поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. По данным следствия, чиновник обещал предпринимателю беспрепятственную перевозку сельскохозяйственной продукции и предупреждал о местоположении пунктов весового контроля во избежание штрафов. Сумма неправомерной выгоды составила 30 тысяч гривен.

Инспектор был задержан в январе 2026 года при получении средств в порядке ст. 208 УПК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Черкасская область

Еще один факт зафиксирован в Черкасской области. Там сотрудник Укртрансбезопасности задержан по подозрению в предложении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

По версии следствия, должностное лицо предлагало другому инспектору ежемесячно получать 50 тыс. грн за непривлечение отдельных перевозчиков к ответственности за превышение весовых норм и перевозку пассажиров без разрешений.

Задержание произошло 10 января 2026 во время передачи средств в порядке ст. 208 УПК РФ.

Отметим, летом НАБУ обвиняет сотрудника СБУ в вымогательстве $300 тысяч.