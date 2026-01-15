СБУ викрила корупційні схеми в "Укртрансбезпеці"

За процесуального керівництва органів прокуратури Служба безпеки України викрила два факти корупційних правопорушень серед посадових осіб “Укртрансбезпеки” у різних регіонах країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на СБУ.

Йдеться про вимагання, отримання та пропозицію неправомірної вигоди за сприяння перевізникам у уникненні контролю та відповідальності.

Хмельниччина

Старшому державному інспектору одного з підрозділів Управління державного нагляду повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. За даними слідства, посадовець обіцяв підприємцю безперешкодне перевезення сільськогосподарської продукції та попереджав про місця розташування пунктів вагового контролю для уникнення штрафів. Сума неправомірної вигоди становила 30 тис. грн.

Інспектора затримали у січні 2026 року під час одержання коштів у порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Черкащина

Ще один факт зафіксовано на Черкащині. Там співробітника Укртрансбезпеки затримано за підозрою у пропозиції неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України).

За версією слідства, посадовець пропонував іншому інспектору щомісячно отримувати 50 тис. грн за непритягнення окремих перевізників до відповідальності за перевищення вагових норм та перевезення пасажирів без дозволів.

Затримання відбулося 10 січня 2026 року під час передачі коштів у порядку ст. 208 КПК України.

Зауважимо, влітку НАБУ звинувалоє співробітника СБУ у вимаганні $300 тисяч.