Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,12

--0,05

EUR

50,26

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,47

43,25

EUR

50,80

50,55

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

СБУ викрила корупційні схеми в "Укртрансбезпеці"

сбу
Інспектори Укртрансбезпеки підозрюються у хабарництві / СБУ

За процесуального керівництва органів прокуратури Служба безпеки України викрила два факти корупційних правопорушень серед посадових осіб “Укртрансбезпеки” у різних регіонах країни. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на СБУ.

Йдеться про вимагання, отримання та пропозицію неправомірної вигоди за сприяння перевізникам у уникненні контролю та відповідальності.

Хмельниччина

Старшому державному інспектору одного з підрозділів Управління державного нагляду повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. За даними слідства, посадовець обіцяв підприємцю безперешкодне перевезення сільськогосподарської продукції та попереджав про місця розташування пунктів вагового контролю для уникнення штрафів. Сума неправомірної вигоди становила 30 тис. грн.

Інспектора затримали у січні 2026 року під час одержання коштів у порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Черкащина

Ще один факт зафіксовано на Черкащині. Там співробітника Укртрансбезпеки затримано за підозрою у пропозиції неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України).

За версією слідства, посадовець пропонував іншому інспектору щомісячно отримувати 50 тис. грн за непритягнення окремих перевізників до відповідальності за перевищення вагових норм та перевезення пасажирів без дозволів.

Затримання відбулося 10 січня 2026 року під час передачі коштів у порядку ст. 208 КПК України.

Зауважимо, влітку НАБУ звинувалоє співробітника СБУ у вимаганні $300 тисяч.

Автор:
Тетяна Гойденко