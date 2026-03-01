Запланована подія 2

Счетная палата раскрыла нарушения в дорожном строительстве: есть уголовные производства

дорожные работы
Счетная палата раскрыла нарушения в дорожном строительстве / Depositphotos

Счетная палата во время аудитов в сфере дорожного строительства обнаружила, что подрядчики получали средства за невыполненные работы, государство теряло гарантии из-за бездействия юристов, а нормы градостроительного законодательства системно нарушались.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Счетной палаты.

Глава Счетной палаты Ольга Песчанская представила обобщенные выводы проверок. Среди ключевых нарушений — перечисление средств подрядчикам за фактически невыполненные работы, недостаточная претензионно-исковая работа, что привело к потере гарантий возмещения за некачественное строительство, нарушение норм градостроительного законодательства и недостатки планирования.

"Об обнаруженных признаках уголовных правонарушений мы сообщили правоохранительным органам. На сегодняшний день эти материалы включены в несколько уголовных производств, и по состоянию на 2025 год все они в процессе расследования", — отметила Песчанская.

Отмечается, что параллельно продолжается аудит "Объекты дорожной инфраструктуры: восстановление и развитие", отчет по которому планируется рассмотреть в ближайшие месяцы.

Председатель Счетной палаты также отметила положительную тенденцию, что подконтрольные учреждения все больше учитывают рекомендации институции, а уровень их выполнения растет.

В рамках заседания с докладами о состоянии дорог, планов ремонта и финансирования выступили представители Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, Государственной службы по безопасности на транспорте, Министерства финансов и ГП "Дорцентр".

Добавим, что потребность в дорожных ремонтах составляет 51,3 млрд грн: 18,7 млрд — на международные и национальные дороги, 13,7 млрд — на региональные и территориальные, 17,4 млрд — на областные и районные, еще 1,5 млрд — на прифронтовые. В госбюджете на эти цели предусмотрено только 4,6 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко