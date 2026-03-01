Запланована подія 2

Рахункова палата розкрила порушення в дорожньому будівництві: є кримінальні провадження

дорожні роботи
Рахункова палата розкрила порушення в дорожньому будівництві / Depositphotos

Рахункова палата під час аудитів у сфері дорожнього будівництва виявила, що підрядники отримували кошти за невиконані роботи, держава втрачала гарантії через бездіяльність юристів, а норми містобудівного законодавства системно порушувались.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Рахункової палати.

Голова Рахункової палати Ольга Піщанська представила узагальнені висновки перевірок. Серед ключових порушень — перерахування коштів підрядникам за фактично невиконані роботи, недостатня претензійно-позовна робота, що призвела до втрати гарантій відшкодування за неякісне будівництво, а також порушення норм містобудівного законодавства та недоліки планування.

"Про виявлені ознаки кримінальних правопорушень ми повідомили правоохоронні органи. На сьогодні ці матеріали включені до кількох кримінальних проваджень, і станом на 2025 рік усі вони в процесі розслідування", — зазначила Піщанська.

Зазначається, що паралельно триває аудит "Об'єкти дорожньої інфраструктури: відновлення та розвиток", звіт за яким планують розглянути найближчими місяцями.

Голова Рахункової палати також відзначила позитивну тенденцію, що підконтрольні установи дедалі більше зважають на рекомендації інституції, а рівень їх виконання зростає.

У рамках засідання з доповідями щодо стану доріг, планів ремонту та фінансування виступили представники Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, Державної служби з безпеки на транспорті, Міністерства фінансів та ДП "Дорцентр".

Додамо, що потреба на дорожні ремонти становить 51,3 млрд грн: 18,7 млрд — на міжнародні та національні дороги, 13,7 млрд — на регіональні й територіальні, 17,4 млрд — на обласні й районні, ще 1,5 млрд — на прифронтові. У держбюджеті на ці цілі передбачено лише 4,6 млрд грн. 

Автор:
Тетяна Гойденко