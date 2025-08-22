Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,16

EUR

47,98

--0,19

Наличный курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,30

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Сеть клиник "Добробут" готовит ИИ-систему для оценки точности медицинских заключений

"Добробут", ИИ, клиника
"Добробут" постоянно тестирует разные решения на основе ИИ. Фото: Facebook-страница "Добробут"

Частная медицинская клиника "Добробут" уже более двух лет применяет в контакт-центре систему речевого анализа звонков на базе искусственного интеллекта. А также планирует запустить ИИ-систему оценки качества медицинских заключений.

Об этом Delo.ua рассказал Дмитрий Харебов, директор по информационным технологиям медицинской сети "Добробут".

Он отметил, что в "Добробуте" постоянно тестируют разные решения на основе ИИ, а по результатам пилотов отбирают наиболее перспективные для дальнейшего внедрения. В качестве примера Харебов привел систему языкового анализа звонков в контакт-центре, которую клиника использует уже более двух лет. По его словам, это позволяет лучше понимать потребности пациентов и повышать качество обслуживания.

"Сейчас в процессе разработки находится система оценки качества медицинских заключений: она базируется на протоколах лечения, разработанных нашими экспертами, и позволяет тщательно проверять выводы, что еще больше повышает качество и безопасность лечения", — объясняет директор по информационным технологиям медицинской сети "Добробут".

Кроме того, он добавляет, что в активной фазе в клинике также проект по использованию технологии speech-to-text, которая помогает врачам тратить больше времени на общение с пациентом вместо рутинного заполнения медицинской документации.

"Мы активно изучаем лучший мировой опыт применения ИИ в медицине, чтобы внедрять его в таких направлениях, как персонализированная медицина, создание системы комплексной заботы вокруг пациента, повышение точности диагностики и лечения, а также использование машинного обучения на обширной базе данных"  подытожил Дмитрий Харебов.

Напомним, компании сэкономят более $80 млрд к 2026 году благодаря ИИ в клиентской поддержке.

Автор:
Алик Сахно