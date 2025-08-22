Сеть клиник "Добробут" готовит ИИ-систему для оценки точности медицинских заключений

Частная медицинская клиника "Добробут" уже более двух лет применяет в контакт-центре систему речевого анализа звонков на базе искусственного интеллекта. А также планирует запустить ИИ-систему оценки качества медицинских заключений.

Об этом Delo.ua рассказал Дмитрий Харебов, директор по информационным технологиям медицинской сети "Добробут".

Он отметил, что в "Добробуте" постоянно тестируют разные решения на основе ИИ, а по результатам пилотов отбирают наиболее перспективные для дальнейшего внедрения. В качестве примера Харебов привел систему языкового анализа звонков в контакт-центре, которую клиника использует уже более двух лет. По его словам, это позволяет лучше понимать потребности пациентов и повышать качество обслуживания.

"Сейчас в процессе разработки находится система оценки качества медицинских заключений: она базируется на протоколах лечения, разработанных нашими экспертами, и позволяет тщательно проверять выводы, что еще больше повышает качество и безопасность лечения", — объясняет директор по информационным технологиям медицинской сети "Добробут".

Кроме того, он добавляет, что в активной фазе в клинике также проект по использованию технологии speech-to-text, которая помогает врачам тратить больше времени на общение с пациентом вместо рутинного заполнения медицинской документации.

"Мы активно изучаем лучший мировой опыт применения ИИ в медицине, чтобы внедрять его в таких направлениях, как персонализированная медицина, создание системы комплексной заботы вокруг пациента, повышение точности диагностики и лечения, а также использование машинного обучения на обширной базе данных" — подытожил Дмитрий Харебов.

