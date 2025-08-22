Мережа клінік "Добробут" готує ШІ-систему для оцінки точності медичних висновків

Приватна медична клініка "Добробут" уже понад два роки застосовує у контакт-центрі систему мовного аналізу дзвінків на базі штучного інтелекту. А також планує запустити ШІ-систему оцінки якості медичних висновків.

Про це Delo.ua розповів Дмитро Харєбов, директор з інформаційних технологій медичної мережі "Добробут".

Він зазначив, що у "Добробуті" постійно тестують різні рішення на основі ШІ, а за результатами пілотів відбирають найперспективніші для подальшого впровадження. Як приклад, Харєбов навів систему мовного аналізу дзвінків у контакт-центрі, яку клініка використовує вже понад два роки. За його словами, це дозволяє краще розуміти потреби пацієнтів і підвищувати якість сервісу.

"Зараз у процесі розробки перебуває система оцінки якості медичних заключень: вона базується на протоколах лікування, розроблених нашими експертами, та дозволяє ретельно перевіряти висновки, що ще більше підвищує якість і безпеку лікування" — пояснює директор з інформаційних технологій медичної мережі "Добробут".

Крім цього, він додає, що в активній фазі в клініці також проект із використання технології speech-to-text, яка допомагає лікарям витрачати більше часу на спілкування з пацієнтом замість рутинного заповнення медичної документації.

"Ми активно вивчаємо найкращий світовий досвід застосування ШІ в медицині, щоб впроваджувати його у таких напрямках, як персоналізована медицина, створення системи комплексної турботи навколо пацієнта, підвищення точності діагностики та лікування, а також використання машинного навчання на великій базі даних" — підсумував Дмитро Харєбов.

