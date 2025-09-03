Shell отказывается от строительства биотопливного завода в Роттердаме: какие причины

Транснациональная корпорация Shell 3 сентября официально заявила о прекращении строительства одного из крупнейших в Европе заводов по производству биотоплива в Роттердаме. Решение принято после углубленного анализа, который показал, что проект не конкурентоспособен на современном рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Строительство, которое было приостановлено в июле 2024 года, имело целью создать производство возобновляемого дизельного и авиационного топлива мощностью 820 тыс. тонн в год. Shell планировала ввести завод в эксплуатацию в 2025 году.

Однако, по словам президента компании по переработке Махтельда де Хаана, стоимость завершения проекта слишком высока, чтобы обеспечить его рентабельность и удовлетворить потребности клиентов в доступных продуктах.

"Это было сложное решение, но верное, поскольку мы приоритетно направляем наш капитал на те проекты, которые удовлетворяют как потребности наших клиентов, так и создают ценность для наших акционеров", – пояснил он.

Принято решение отвечает новой стратегии Shell, которая под руководством главного исполнительного директора Ханна с 2023 года все больше фокусируется на традиционной добыче ископаемого топлива, отходя от проектов в сфере возобновляемой энергетики. Ранее компания уже отказалась от ветроэнергетического проекта в США, что привело к списанию почти 1 млрд долларов.

Напомним, из-за падения цен на нефть, более низкие результаты торговли газом и перебои в химической отрасли, чистая прибыль компании Shell во втором квартале упала почти на треть, однако превзошла прогнозы аналитиков. Эта новость привела к росту акций крупнейшей нефтяной компании на 1,8%.