Shell відмовляється від будівництва біопаливного заводу у Роттердамі: які причини

Shell, завод
Shell відмовляється від будівництва заводу в Нідерландах. / Вікіпедія

Транснаціональна корпорація Shell 3 вересня офіційно заявила про припинення будівництва одного з найбільших у Європі заводів з виробництва біопалива у Роттердамі. Рішення ухвалено після поглибленого аналізу, який показав, що проєкт не є конкурентоспроможним на сучасному ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Будівництво, яке було призупинено в липні 2024 року, мало на меті створити виробництво відновлюваного дизельного та авіаційного палива потужністю 820 тис. тонн на рік. Shell планувала ввести завод в експлуатацію у 2025 році.

Однак, за словами президента компанії з питань переробки Махтельда де Хаана, вартість завершення проєкту надто висока, щоб забезпечити його рентабельність і задовольнити потреби клієнтів у доступних продуктах.

"Це було складне рішення, але правильне, оскільки ми пріоритетно спрямовуємо наш капітал на ті проєкти, які задовольняють як потреби наших клієнтів, так і створюють цінність для наших акціонерів", – пояснив він.

Прийняте рішення відповідає новій стратегії Shell, яка під керівництвом головного виконавчого директора Ханна з 2023 року все більше фокусується на традиційному видобутку викопного палива, відходячи від проєктів у сфері відновлюваної енергетики. Раніше компанія вже відмовилася від вітроенергетичного проєкту в США, що призвело до списання майже 1 млрд доларів.

Нагадаємо, через падіння цін на нафту, нижчі результати торгівлі газом та перебої в хімічній галузі, чистий прибуток компанії Shell у другому кварталі впав майже на третину, проте перевершив прогнози аналітиків. Ця новина призвела до зростання акцій найбільшої нафтової компанії на 1,8%. 

Автор:
Тетяна Ковальчук