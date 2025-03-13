Skiftech стала первой украинской MilTech-компанией, получившей контракт армии США

Украинский производитель тактических симуляторов Skiftech для подготовки бойцов заключил контракт с армией США на 10 лет. Речь идет о сумме $921,1 млн.

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Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Уточняется, что эта долгосрочная программа направлена на усовершенствование и поддержку технологий военного моделирования, обеспечивая солдатам доступ к реалистичным и эффективным тренировочным решениям.

Украинская фирма была избрана одним из 10 лидеров оборонной индустрии, заключившим контракт с армией США на разработку и обслуживание оборудования для симуляции тактического обучения.

В Skiftech отмечают, что этот контракт — большой шаг для украинской MilTech-индустрии в целом. Он доказывает, что украинские военные технологии являются конкурентоспособными на глобальном уровне и отвечают самым высоким международным стандартам.

Что известно о компании

Skiftech – украинский производитель тактических лазерных тренировочных систем для подготовки бойцов. Компания успешно разрабатывает и внедряет передовые технологии в тренировочные системы для тактической подготовки бойцов ВСУ, Национальной Гвардии и других военных формирований Украины. Skiftech имеет полный цикл разработки и производства – от корпусов изделий до электронных модулей и требуемого программного обеспечения. Производство отвечает требованиям международного стандарта управления качеством ISO 9001. Разработки Skiftech прошли военную экспертизу и получили статус Brave 1.

Среди разработок компании:

симуляторы РПГ-7 и АГС-17 для обучения и тренировки гранатометчиков.

комплекты вооружения военной техники для тактической подготовки экипажей бронетехники;

симулятор противотанковой мины ТМ-62 для подготовки танкистов, саперов и военных инженеров.

Сегодня украинские учебные центры Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины эффективно используют оборудование Skiftech для подготовки военных. Использование тактических лазерных систем позволяет значительно повысить уровень тренировок, имитируя боевые ситуации без риска жизни военнослужащих.

Напомним, украинский производитель боевых FPV-дронов "Дики Шершни" (Wild Hornets) представил новый дрон-перехватчик "Оборотень" (Werewolf), ставший самым быстрым FPV-дроном в Украине. Его создали для уничтожения воздушных целей противника.