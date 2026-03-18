Скорая железная дорога от Киева до границы: Украина и Корея приступают к разработке проекта

В Министерстве развития общин и территорий прошла встреча с делегацией Республики Корея, посвященная подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства высокоскоростной железной дороги между Киевом и границей Украины. Проект с бюджетом 8 млн долларов реализуется в рамках грантовой помощи корейского правительства.

При обсуждении стратегического видения развития отрасли заместитель министра Алексей Балеста отметил: "Развитие высокоскоростной железной дороги мы рассматриваем не просто как инфраструктурный проект, а как важную часть восстановления и долгосрочного развития украинской железной дороги, модернизации страны и ее интеграции в европейское транспортное пространство".

Корейская сторона подчеркнула важность учета планов развития сети TEN-T (Трансевропейская транспортная сеть), чтобы будущая инфраструктура Украины была совместима с транспортной системой Европейского Союза. Посол Республики Корея Кичанг Пак выразил готовность поддерживать нашу страну по пути трансформации.

"Республика Корея видит много возможностей быть вовлеченной в восстановление Украины. Для нас это не только о восстановлении разрушенного, но и о формировании будущего Украины. Мы хорошо понимаем, насколько сложен путь после войны, ведь сами проходили через восстановление и трансформацию", — отметил дипломат.

Украинская сторона подтвердила готовность к тесной координации с корейскими партнерами по реализации проекта. Работа над технико-экономическим обоснованием станет первым этапом создания сети высокоскоростного пассажирского сообщения, что обеспечит быструю связь столицы с европейским направлением.

Ранее сообщалось, что в ряд Украины планирует привлечь кредит от Южной Кореи на покупку 20 скоростных электропоездов. Этот шаг является частью усилий по модернизации железнодорожной инфраструктуры страны.