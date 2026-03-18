Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,95

--0,13

EUR

50,64

+0,06

Наличный курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Скорая железная дорога от Киева до границы: Украина и Корея приступают к разработке проекта

встреча делегаций Украины в Корее
Украина и Корея приступают к подготовке ТЭО для строительства высокоскоростной железной дороги / Министерство развития общин и территорий Украины

В Министерстве развития общин и территорий прошла встреча с делегацией Республики Корея, посвященная подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства высокоскоростной железной дороги между Киевом и границей Украины. Проект с бюджетом 8 млн долларов реализуется в рамках грантовой помощи корейского правительства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При обсуждении стратегического видения развития отрасли заместитель министра Алексей Балеста отметил: "Развитие высокоскоростной железной дороги мы рассматриваем не просто как инфраструктурный проект, а как важную часть восстановления и долгосрочного развития украинской железной дороги, модернизации страны и ее интеграции в европейское транспортное пространство".

Корейская сторона подчеркнула важность учета планов развития сети TEN-T (Трансевропейская транспортная сеть), чтобы будущая инфраструктура Украины была совместима с транспортной системой Европейского Союза. Посол Республики Корея Кичанг Пак выразил готовность поддерживать нашу страну по пути трансформации.

"Республика Корея видит много возможностей быть вовлеченной в восстановление Украины. Для нас это не только о восстановлении разрушенного, но и о формировании будущего Украины. Мы хорошо понимаем, насколько сложен путь после войны, ведь сами проходили через восстановление и трансформацию", — отметил дипломат.

Украинская сторона подтвердила готовность к тесной координации с корейскими партнерами по реализации проекта. Работа над технико-экономическим обоснованием станет первым этапом создания сети высокоскоростного пассажирского сообщения, что обеспечит быструю связь столицы с европейским направлением.

Ранее сообщалось, что в ряд Украины планирует привлечь кредит от Южной Кореи на покупку 20 скоростных электропоездов. Этот шаг является частью усилий по модернизации железнодорожной инфраструктуры страны.

Автор:
Татьяна Ковальчук