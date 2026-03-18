Швидкісна залізниця від Києва до кордону: Україна та Корея розпочинають розробку проєкту

У Міністерстві розвитку громад та територій відбулася зустріч із делегацією Республіки Корея, присвячена підготовці техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва високошвидкісної залізниці між Києвом та кордоном України. Проєкт із бюджетом 8 млн доларів реалізується в межах грантової допомоги корейського уряду.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба відомства.

Під час обговорення стратегічного бачення розвитку галузі заступник міністра Олексій Балеста зазначив: "Розвиток високошвидкісної залізниці ми розглядаємо не просто як інфраструктурний проєкт, а як важливу частину відбудови та довгострокового розвитку української залізниці, модернізації країни та її інтеграції до європейського транспортного простору".

Корейська сторона підкреслила важливість врахування планів розвитку мережі TEN-T (Трансєвропейська транспортна мережа), щоб майбутня інфраструктура України була сумісною з транспортною системою Європейського Союзу. Посол Республіки Корея Кічанг Пак висловив готовність підтримувати нашу країну на шляху трансформації.

"Республіка Корея бачить багато можливостей бути залученою у відбудову України. Для нас це не лише про відновлення зруйнованого, а й про формування майбутнього України. Ми добре розуміємо, наскільки складним є шлях після війни, адже самі проходили через відновлення та трансформацію", — зазначив дипломат.

Українська сторона підтвердила готовність до тісної координації з корейськими партнерами для реалізації проєкту. Робота над техніко-економічним обґрунтуванням стане першим етапом у створенні мережі високошвидкісного пасажирського сполучення, що забезпечить швидкий зв'язок столиці з європейським напрямком.

Раніше повідомлялося, що уряд України планує залучити кредит від Південної Кореї на купівлю 20 швидкісних електропоїздів. Цей крок є частиною зусиль з модернізації залізничної інфраструктури країни.