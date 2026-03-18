Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,95

--0,13

EUR

50,64

+0,06

Готівковий курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Швидкісна залізниця від Києва до кордону: Україна та Корея розпочинають розробку проєкту

зустріч делегацій України а Кореї
Україна та Корея розпочинають підготовку ТЕО для будівництва високошвидкісної залізниці / Міністерство розвитку громад та територій України

У Міністерстві розвитку громад та територій відбулася зустріч із делегацією Республіки Корея, присвячена підготовці техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва високошвидкісної залізниці між Києвом та кордоном України. Проєкт із бюджетом 8 млн доларів реалізується в межах грантової допомоги корейського уряду.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба відомства.

Під час обговорення стратегічного бачення розвитку галузі заступник міністра Олексій Балеста зазначив: "Розвиток високошвидкісної залізниці ми розглядаємо не просто як інфраструктурний проєкт, а як важливу частину відбудови та довгострокового розвитку української залізниці, модернізації країни та її інтеграції до європейського транспортного простору".

Корейська сторона підкреслила важливість врахування планів розвитку мережі TEN-T (Трансєвропейська транспортна мережа), щоб майбутня інфраструктура України була сумісною з транспортною системою Європейського Союзу. Посол Республіки Корея Кічанг Пак висловив готовність підтримувати нашу країну на шляху трансформації.

"Республіка Корея бачить багато можливостей бути залученою у відбудову України. Для нас це не лише про відновлення зруйнованого, а й про формування майбутнього України. Ми добре розуміємо, наскільки складним є шлях після війни, адже самі проходили через відновлення та трансформацію", — зазначив дипломат.

Українська сторона підтвердила готовність до тісної координації з корейськими партнерами для реалізації проєкту. Робота над техніко-економічним обґрунтуванням стане першим етапом у створенні мережі високошвидкісного пасажирського сполучення, що забезпечить швидкий зв'язок столиці з європейським напрямком.

Раніше повідомлялося, що уряд України планує залучити кредит від Південної Кореї на купівлю 20 швидкісних електропоїздів. Цей крок є частиною зусиль з модернізації залізничної інфраструктури країни.

Автор:
Тетяна Ковальчук