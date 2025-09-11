Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,21

+0,09

EUR

48,24

--0,05

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,55

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін схвалив проект листа щодо надання кредиту на закупівлю електропоїздів корейського виробництва

електропоїзд Hyundai Rotem
Уряд планує залучити кредит від Південної Кореї на купівлю 20 швидкісних електропоїздів

Уряд України планує залучити кредит від Південної Кореї на купівлю 20 швидкісних електропоїздів. Цей крок є частиною зусиль з модернізації залізничної інфраструктури країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Схвалено проєкт Листа уряду України до уряду Республіки Корея щодо надання кредиту для реалізації публічного інвестиційного проєкту "Закупівля 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва", - наголосив він.

Мельничук додав, що підписання листа забезпечить закупівлю 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва за рахунок пільгового кредиту Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) для задоволення потреби АТ "Укрзалізниця" у міжрегіональних та міжнародних пасажирських перевезеннях.

Корейці побудують депо для "Укрзалізниці"

Нагадаємо, у межах інвестиційної співпраці України та Республіки Корея планується будівництво ТЕЦ в Одесі, відновлення роботи зернового термінала в Миколаївській області, будівництво залізничного депо та інші перспективні проєкти.

Через програму EDCF та KEXIM Bank корейські компанії мають змогу долучитись до трансформаційної відбудови України.

Наразі розглядаються різні механізми залучення, зокрема інструменти державних закупівель та державно-приватного партнерства для реалізації спільного проєкту з АТ “Укрзалізниця” – будівництва залізничного депо.

Крім того, планується участь корейської компанії у запуску роботи зернового термінала в Миколаївській області.

Автор:
Тетяна Бесараб