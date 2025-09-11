Кабмін схвалив проект листа щодо надання кредиту на закупівлю електропоїздів корейського виробництва

Уряд України планує залучити кредит від Південної Кореї на купівлю 20 швидкісних електропоїздів. Цей крок є частиною зусиль з модернізації залізничної інфраструктури країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Схвалено проєкт Листа уряду України до уряду Республіки Корея щодо надання кредиту для реалізації публічного інвестиційного проєкту "Закупівля 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва", - наголосив він.

Мельничук додав, що підписання листа забезпечить закупівлю 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва за рахунок пільгового кредиту Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) для задоволення потреби АТ "Укрзалізниця" у міжрегіональних та міжнародних пасажирських перевезеннях.

Корейці побудують депо для "Укрзалізниці"

Нагадаємо, у межах інвестиційної співпраці України та Республіки Корея планується будівництво ТЕЦ в Одесі, відновлення роботи зернового термінала в Миколаївській області, будівництво залізничного депо та інші перспективні проєкти.

Через програму EDCF та KEXIM Bank корейські компанії мають змогу долучитись до трансформаційної відбудови України.

Наразі розглядаються різні механізми залучення, зокрема інструменти державних закупівель та державно-приватного партнерства для реалізації спільного проєкту з АТ “Укрзалізниця” – будівництва залізничного депо.

Крім того, планується участь корейської компанії у запуску роботи зернового термінала в Миколаївській області.