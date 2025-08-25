Корейці допоможуть побудувати депо для "Укрзалізниці" та запустити зерновий термінал на Миколаївщині

У межах інвестиційної співпраці України та Республіки Корея планується будівництво ТЕЦ в Одесі, відновлення роботи зернового термінала в Миколаївській області, будівництво залізничного депо та інші перспективні проєкти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України за результатами зустрічі міністра економіки Олексія Соболева з представниками корпорації Posco International.

Зазначається, що корейська делегація відзначила співпрацю українського уряду з Фондом економічного розвитку та співробітництва (EDCF).

Через програму EDCF та KEXIM Bank корейські компанії мають змогу долучитись до трансформаційної відбудови України.

Куди інвестуватимуть

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію спільного проєкту з АТ “Укрзалізниця” – будівництва залізничного депо. Наразі розглядаються різні механізми залучення, зокрема інструменти державних закупівель та державно-приватного партнерства.

Перший шлях відкриває для корейських компаній більше можливостей взяти участь у відновленні України, а другий – локалізацію та залучення до проєкту українських виробників в рамках державної політики «Зроблено в Україні».

Крім того, планується участь корейської компанії у запуску роботи зернового термінала в Миколаївській області. Розбудова інфраструктури для зберігання зернових та овочевої продукції (сховища та холодильні камери) є важливим напрямком для України, яка є одним з найбільших експортерів зерна і сільськогосподарської продукції у світі.

Українська сторона наголосила на необхідності напрацювання механізмів захисту бізнесу в умовах війни та зниження вартості морського страхування. Разом з тим, уряд працює над програмою підтримки з відновлення торговельних шляхів Миколаївщини.

Сміттєспалювальний завод в Одесі

Наразі серед пріоритетів компанії Posco International в Україні – будівництво в Одесі теплоелектроцентралі на RDF-паливі (Refuse-derived fuel – паливо, що виробляється з відходів). Вже проведено консультації з адміністрацією міста з питань навколишнього середовища та енергоефективності. Попередньо проєкт будівництва ТЕЦ в Одесі включено до переліку пріоритетних.

"Проєкт в Одесі дуже важливий для нашого міністерства, тому що він поєднує інвестиційну складову та екологічний компонент. Ініціатива спрямована на захист навколишнього середовища та впровадження сучасних технологій зі скорочення викидів. У перспективі таку практику можна поширити й на інші регіони України", – зазначив Соболев.

Раніше депутати Одеської міськради погодили розробку проєкту землеустрою для відведення земельної ділянки площею 4 га комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси" під реалізацію проєкту будівництва сміттєспалювального заводу, який вироблятиме електрику і тепло.

Зауважимо, 11 липня в Римі Україна та Південна Корея офіційно підписали міжурядову угоду про співпрацю в межах EDCF (Фонд економічного розвитку та співробітництва).