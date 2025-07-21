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Корейці побудують в Одесі сміттєспалювальний завод: деталі проєкту та вартість

Труханов, Позднякова
Одеський міський голова Геннадій Труханов та його заступниця Ганна Позднякова. Фото: omr.gov.ua

В Одесі планується будівництво сміттєпереробного заводу, вартість якого перевищує 300 мільйонів доларів. Цей проєкт реалізується в рамках угоди між Україною та Південною Кореєю, а фінансування забезпечить корейський фонд EDCF. Завод буде розташований у районі Пересипу.

Як пише Delo.ua, про це розповіла заступниця міського голови Одеси Ганна Позднякова, передає "Суспільне".

Сміттєспалювальний завод в Одесі

Підготовка до реалізації проєкту тривала понад рік: місто провело передтехніко-економічне обґрунтування, консультації з міжнародними партнерами, аналіз технологій, правову та екологічну оцінки.

Позднякова зауважила, що документація формувалась у співпраці з фахівцями з ЄС, Кореї та місцевими технічними експертами.

Будівництво планується за рахунок міжнародного фінансування — через кредитну лінію EDCF від уряду Республіки Корея. Загальна вартість проєкту — понад 300 млн доларів. Очікують, що остаточні умови фінансування незабаром надасть корейська сторона. Проєкт узгоджений із Національною стратегією управління відходами та планом поводження з відходами до 2030 року.

Серед потенційних виконавців — компанія POSCO E&C, один із найбільших корейських інфраструктурних операторів.

Як працюватиме 

Модель реалізації проєкту базується на корейському підході WtE (waste to energy) — з урахуванням українського законодавства. Позднякова розповіла, що за основу беруть досвід Варшави, де корейська компанія збудувала сучасний завод такого типу. Реалізація розрахована на 3–5 років. 

Вже визначено й місце будівництва — це ділянка на Пересипі, у межах міста, де розмістять сам завод.

Функції заводу:

  • спалювання залишкових побутових відходів після сортування;
  • генерація електроенергії та тепла;
  • зменшення обсягів захоронення;
  • зменшення викидів парникових газів;
  • переробка золи і шлаків у будівельні матеріали.

Чому це важливо для Одеси

Позднякова підкреслила, що будівництво заводу критично важливе вже зараз. 

Паралельно в місті модернізують майданчик на Дальницьких карʼєрах, де планують сортування та виробництво RDF-палива. Сміття сюди вивозиться й зараз, що створює екологічне навантаження.

Позднякова зазначила, що підготовка проєкту від самого початку супроводжувалася низкою труднощів. Однією з головних проблем була відсутність обласного плану поводження з відходами — саме через це Одеська область не потрапила до пілотних регіонів у межах державної програми.

Вона також згадала про супротив громадськості, викликаний поширеними міфами щодо спалювання сміття, а також про складність узгодження позицій міста, держави та міжнародних партнерів.

"Але навіть попри високі вимоги донорів до прозорості, технічної деталізації та відповідності стандартам ЄС — ми це зробили", — підсумувала Ганна Позднякова.

 11 липня в Римі Україна та Південна Корея офіційно підписали міжурядову угоду про співпрацю в межах EDCF (Фонд економічного розвитку та співробітництва),  повідомили в Одеській міській раді. Серед 15 пріоритетних проєктів, які Україна запропонувала для фінансування, — одеський проєкт будівництва сміттєспалювального заводу. 

Цей об'єкт має стати переломним для екології та енергетики міста. Йдеться про сучасне підприємство, яке не лише утилізуватиме відходи, а й вироблятиме енергію. Завод має зменшити навантаження на полігони, зробити місто чистішим і дати поштовх до розвитку зеленої енергетики.

Паралельно було підписано Меморандум про співпрацю з однією з найбільших компаній Південної Кореї — POSCO. 

Раніше депутати Одеської міськради погодили розробку проєкту землеустрою для  відведення земельної ділянки площею 4 га комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси" під реалізацію проєкту будівництва сміттєспалювального заводу,  який вироблятиме електрику і тепло.

Автор:
Світлана Манько