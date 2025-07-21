Корейцы построят в Одессе мусоросжигательный завод: детали проекта и стоимость

В Одессе планируется строительство мусороперерабатывающего завода, стоимость которого превышает 300 миллионов долларов. Этот проект реализуется в рамках соглашения между Украиной и Южной Кореей, а финансирование обеспечит корейский фонд EDCF. Завод будет расположен в районе Пересыпи.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказала заместитель городского головы Одессы Анна Позднякова, передает "Общественное".

Мусоросжигательный завод в Одессе

Подготовка к реализации проекта длилась более года: город провел предтехнико-экономическое обоснование, консультации с международными партнерами, анализ технологий, правовую и экологическую оценку.

Позднякова отметила, что документация формировалась в сотрудничестве со специалистами из ЕС, Кореи и местными техническими экспертами.

Строительство планируется за счет международного финансирования через кредитную линию EDCF от правительства Республики Корея. Общая стоимость проекта – более 300 млн долларов. Ожидается, что окончательные условия финансирования в скором времени предоставит корейская сторона. Проект согласован с Национальной стратегией управления отходами и планом обращения с отходами до 2030 года.

Среди потенциальных исполнителей – компания POSCO E&C, один из крупнейших корейских инфраструктурных операторов.

Как будет работать

Модель реализации проекта базируется на корейском подходе WtE (waste to energy) - с учетом украинского законодательства. Позднякова рассказала, что основой берут опыт Варшавы, где корейская компания построила современный завод такого типа. Реализация рассчитана на 3-5 лет.

Уже определено и место строительства – это участок на Пересыпи, в черте города, где разместят сам завод.

Функции завода:

сжигание остаточных бытовых отходов после сортировки;

генерация электроэнергии и тепла;

уменьшение объемов захоронения;

уменьшение выбросов парниковых газов;

переработка золы и шлаков в строительные материалы.

Почему это важно для Одессы

Позднякова подчеркнула, что строительство завода критически важно уже сейчас.

Параллельно в городе модернизируют площадку на Дальницких карьерах, где планируется сортировка и производство RDF-топлива. Мусор сюда вывозится и сейчас, что создает экологическую нагрузку.

Позднякова отметила, что подготовка проекта с самого начала сопровождалась рядом проблем. Одной из главных проблем было отсутствие областного плана обращения с отходами — именно поэтому Одесская область не попала в пилотные регионы в рамках государственной программы.

Она также упомянула о сопротивлении общественности, вызванном распространенными мифами по сжиганию мусора, а также о сложности согласования позиций города, государства и международных партнеров.

"Но даже несмотря на высокие требования доноров к прозрачности, технической детализации и соответствию стандартам ЕС — мы это сделали", — подытожила Анна Позднякова.

11 июля в Риме Украина и Южная Корея официально подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в рамках EDCF (Фонд экономического развития и сотрудничества), сообщили в Одесском городском совете. Среди 15 приоритетных проектов, которые Украина предложила для финансирования, одесский проект строительства мусоросжигательного завода.

Этот объект должен стать переломным для экологии и энергетики. Речь идет о современном предприятии, которое будет не только утилизировать отходы, но и производить энергию. Завод должен уменьшить нагрузку на полигоны, сделать город чище и дать толчок развитию зеленой энергетики.

Параллельно был подписан Меморандум о сотрудничестве с одной из крупнейших компаний Южной Кореи – POSCO.

Ранее депутаты Одесского горсовета согласовали разработку проекта землеустройства для отвода земельного участка площадью 4 га коммунальному предприятию "Теплоснабжение города Одессы" под реализацию проекта строительства мусоросжигательного завода, который будет производить электричество и тепло.