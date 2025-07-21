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Корейцы построят в Одессе мусоросжигательный завод: детали проекта и стоимость
В Одессе планируется строительство мусороперерабатывающего завода, стоимость которого превышает 300 миллионов долларов. Этот проект реализуется в рамках соглашения между Украиной и Южной Кореей, а финансирование обеспечит корейский фонд EDCF. Завод будет расположен в районе Пересыпи.
Как пишет Delo.ua, об этом рассказала заместитель городского головы Одессы Анна Позднякова, передает "Общественное".
Мусоросжигательный завод в Одессе
Подготовка к реализации проекта длилась более года: город провел предтехнико-экономическое обоснование, консультации с международными партнерами, анализ технологий, правовую и экологическую оценку.
Позднякова отметила, что документация формировалась в сотрудничестве со специалистами из ЕС, Кореи и местными техническими экспертами.
Строительство планируется за счет международного финансирования через кредитную линию EDCF от правительства Республики Корея. Общая стоимость проекта – более 300 млн долларов. Ожидается, что окончательные условия финансирования в скором времени предоставит корейская сторона. Проект согласован с Национальной стратегией управления отходами и планом обращения с отходами до 2030 года.
Среди потенциальных исполнителей – компания POSCO E&C, один из крупнейших корейских инфраструктурных операторов.
Как будет работать
Модель реализации проекта базируется на корейском подходе WtE (waste to energy) - с учетом украинского законодательства. Позднякова рассказала, что основой берут опыт Варшавы, где корейская компания построила современный завод такого типа. Реализация рассчитана на 3-5 лет.
Уже определено и место строительства – это участок на Пересыпи, в черте города, где разместят сам завод.
Функции завода:
- сжигание остаточных бытовых отходов после сортировки;
- генерация электроэнергии и тепла;
- уменьшение объемов захоронения;
- уменьшение выбросов парниковых газов;
- переработка золы и шлаков в строительные материалы.
Почему это важно для Одессы
Позднякова подчеркнула, что строительство завода критически важно уже сейчас.
Параллельно в городе модернизируют площадку на Дальницких карьерах, где планируется сортировка и производство RDF-топлива. Мусор сюда вывозится и сейчас, что создает экологическую нагрузку.
Позднякова отметила, что подготовка проекта с самого начала сопровождалась рядом проблем. Одной из главных проблем было отсутствие областного плана обращения с отходами — именно поэтому Одесская область не попала в пилотные регионы в рамках государственной программы.
Она также упомянула о сопротивлении общественности, вызванном распространенными мифами по сжиганию мусора, а также о сложности согласования позиций города, государства и международных партнеров.
"Но даже несмотря на высокие требования доноров к прозрачности, технической детализации и соответствию стандартам ЕС — мы это сделали", — подытожила Анна Позднякова.
11 июля в Риме Украина и Южная Корея официально подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в рамках EDCF (Фонд экономического развития и сотрудничества), сообщили в Одесском городском совете. Среди 15 приоритетных проектов, которые Украина предложила для финансирования, одесский проект строительства мусоросжигательного завода.
Этот объект должен стать переломным для экологии и энергетики. Речь идет о современном предприятии, которое будет не только утилизировать отходы, но и производить энергию. Завод должен уменьшить нагрузку на полигоны, сделать город чище и дать толчок развитию зеленой энергетики.
Параллельно был подписан Меморандум о сотрудничестве с одной из крупнейших компаний Южной Кореи – POSCO.
Ранее депутаты Одесского горсовета согласовали разработку проекта землеустройства для отвода земельного участка площадью 4 га коммунальному предприятию "Теплоснабжение города Одессы" под реализацию проекта строительства мусоросжигательного завода, который будет производить электричество и тепло.