Корейцы помогут построить депо для "Укрзализныци" и запустить зерновой терминал в Николаевской области

В рамках инвестиционного сотрудничества Украины и Республики Корея планируется строительство ТЭЦ в Одессе, возобновление работы зернового терминала в Николаевской области, строительство железнодорожного депо и другие перспективные проекты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины по результатам встречи министра экономики Алексея Соболева с представителями корпорации Posco International.

Корейская делегация отметила сотрудничество украинского правительства с Фондом экономического развития и сотрудничества (EDCF).

Через программу EDCF и KEXIM Bank корейские компании могут приобщиться к трансформационному восстановлению Украины.

Куда будут инвестировать

Во время встречи стороны обсудили реализацию совместного проекта с АО "Укрзализныця" – строительство железнодорожного депо. В настоящее время рассматриваются различные механизмы привлечения, в частности, инструменты государственных закупок и государственно-частного партнерства.

Первый путь открывает для корейских компаний больше возможностей принять участие в восстановлении Украины, а второй – локализацию и вовлечение в проект украинских производителей в рамках государственной политики «Сделано в Украине».

Кроме того, предполагается участие корейской компании в запуске работы зернового терминала в Николаевской области. Развитие инфраструктуры для хранения зерновых и овощной продукции (хранилища и холодильные камеры) является важным направлением для Украины, которая является одним из крупнейших экспортеров зерна и сельскохозяйственной продукции в мире.

Украинская сторона отметила необходимость наработки механизмов защиты бизнеса в условиях войны и снижения стоимости морского страхования. Вместе с тем правительство работает над программой поддержки по восстановлению торговых путей Николаевщины.

Мусоросжигательный завод в Одессе

Среди приоритетов компании Posco International в Украине – строительство в Одессе теплоэлектроцентрали на RDF-топливо (Refuse-derived fuel – топливо, производимое из отходов). Уже проведены консультации с администрацией города по окружающей среде и энергоэффективности. Предварительно проект строительства ТЭЦ в Одессе включен в список приоритетных.

«Проект в Одессе очень важен для нашего министерства, потому что он объединяет инвестиционную составляющую и экологический компонент. Инициатива направлена на защиту окружающей среды и внедрение современных технологий по сокращению выбросов. В перспективе такую практику можно распространить и на другие регионы Украины», – отметил Соболев.

Ранее депутаты Одесского горсовета согласовали разработку проекта землеустройства для отвода земельного участка площадью 4 га коммунальному предприятию "Теплоснабжение города Одессы" под реализацию проекта строительства мусоросжигательного завода, который будет производить электричество и тепло.

Напомним, 11 июля в Риме Украина и Южная Корея официально подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в рамках EDCF (Фонд экономического развития и сотрудничества).