Кабмин одобрил проект письма о предоставлении кредита на закупку электропоездов корейского производства

электропоезд Hyundai Rotem
Правительство планирует привлечь кредит от Южной Кореи на покупку 20 скоростных электропоездов

Правительство Украины планирует привлечь кредит от Южной Кореи на покупку 20 скоростных электропоездов. Этот шаг является частью усилий по модернизации железнодорожной инфраструктуры страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект Письма правительства Украины правительству Республики Корея о предоставлении кредита для реализации публичного инвестиционного проекта "Закупка 20 скоростных электропоездов корейского производства", - подчеркнул он.

Мельничук добавил, что подписание письма обеспечит закупку 20 скоростных электропоездов корейского производства за счет льготного кредита Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF) для удовлетворения потребности АО "Укрзализныця" в межрегиональных и международных пассажирских перевозках.

Корейцы построят депо для "Укрзализныци"

Напомним, в рамках инвестиционного сотрудничества Украины и Республики Корея планируется строительство ТЭЦ в Одессе, возобновление работы зернового терминала в Николаевской области, строительство железнодорожного депо и другие перспективные проекты.

Через программу EDCF и KEXIM Bank корейские компании могут приобщиться к трансформационному восстановлению Украины.

В настоящее время рассматриваются различные механизмы привлечения, в частности, инструменты государственных закупок и государственно-частного партнерства для реализации совместного проекта с АО "Укрзалізниця" - строительства железнодорожного депо.

Кроме того, предполагается участие корейской компании в запуске работы зернового терминала в Николаевской области.

Автор:
Татьяна Бессараб