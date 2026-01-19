Следом за Австралией семь европейских стран планируют запретить на соцсети для подростков

После того как Австралия официально запретила детям до 16 лет пользоваться Великобританией, уже стоит на пороге исторического голосования, а Франция, Испания и Германия готовят собственные жесткие ограничения.

Вступивший в силу 10 декабря Австралийский закон обязал социальные сети, такие как: Reddit, X, Instagram, YouTube и TikTok, проверять возраст пользователей. Если платформа позволит ребенку создать аккаунт, компании грозит штраф до 32 миллионов долларов США.

Эксперты и активисты утверждают, что статус-кво больше не работает. Социальный психолог Джонатан Гайдт в своей книге Тревожное поколение доказал разрушительное влияние экранов на психику молодежи. Дейзи Гринвелл, соучредитель организации Smartphone Free Childhood, отмечает: "Это глобальная проблема, и правительства во всем мире находятся под давлением, чтобы отреагировать ". Никто не считает, что статус-кво работает на детей, родителей или общество – и это один из самых четких политических ответов, которые сейчас рассматриваются.

США и Европа: кто следующий?

Среди других стран, рассматривающих возможность запрета социальных сетей для лиц в возрасте до 16 лет, есть Великобритания, Франция, Дания, Испания, Германия, Италия и Греция.

США отстают в этом вопросе, и общенациональный запрет маловероятен . Однако, по словам Рави Айера, управляющего директора Центра Нили при Университете и Южной Калифорнии, безусловно, существует интерес как на уровне штатов, так и на местном уровне. Да, штаты Калифорния и Техас планируют ввести собственные ограничения уже в 2026 году.

Тем временем в Великобритании готовятся к голосованию по запрету социальных сетей для подростков. Ожидается, что Палата лордов на этой неделе проголосует за внесение изменений в закон о благополучии детей и школы, предусматривающих запрещение соцсетей для лиц младше 16 лет.

Франция также обсуждает два законопроекта, один из которых поддержал президент Франции Эммануэль Макрон о запрете доступа к социальным сетям лицам в возрасте до 15 лет . Французская организация здравоохранения ANSES отметила, что негативное влияние социальных сетей " многочисленно " и хорошо задокументировано.

Главная цель таких законов - изменить социальную норму, чтобы подростки "не чувствовали давления и не сравнивали себя со сверстниками"

Конечно, Meta и X Илона Маска не в восторге, а Reddit уже подал иск, утверждая, что закон ограничивает свободу дискуссий. Однако правительства настроены решительно: психическое здоровье целого поколения весит больше, чем доходы корпораций.

Напомним, компания Meta Platforms выполнила запрет правительства Австралии о доступе подростков к соцсетям. Техногигант закрыл почти 550 000 аккаунтов. Основной удар пришелся на Instagram (330 000 аккаунтов), Facebook (173 000) и Threads (около 40 000). Все профили принадлежали лицам, которым не исполнилось 16 лет.