- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Следом за Австралией семь европейских стран планируют запретить на соцсети для подростков
После того как Австралия официально запретила детям до 16 лет пользоваться Великобританией, уже стоит на пороге исторического голосования, а Франция, Испания и Германия готовят собственные жесткие ограничения.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.
Вступивший в силу 10 декабря Австралийский закон обязал социальные сети, такие как: Reddit, X, Instagram, YouTube и TikTok, проверять возраст пользователей. Если платформа позволит ребенку создать аккаунт, компании грозит штраф до 32 миллионов долларов США.
Эксперты и активисты утверждают, что статус-кво больше не работает. Социальный психолог Джонатан Гайдт в своей книге Тревожное поколение доказал разрушительное влияние экранов на психику молодежи. Дейзи Гринвелл, соучредитель организации Smartphone Free Childhood, отмечает: "Это глобальная проблема, и правительства во всем мире находятся под давлением, чтобы отреагировать ". Никто не считает, что статус-кво работает на детей, родителей или общество – и это один из самых четких политических ответов, которые сейчас рассматриваются.
США и Европа: кто следующий?
Среди других стран, рассматривающих возможность запрета социальных сетей для лиц в возрасте до 16 лет, есть Великобритания, Франция, Дания, Испания, Германия, Италия и Греция.
США отстают в этом вопросе, и общенациональный запрет маловероятен . Однако, по словам Рави Айера, управляющего директора Центра Нили при Университете и Южной Калифорнии, безусловно, существует интерес как на уровне штатов, так и на местном уровне. Да, штаты Калифорния и Техас планируют ввести собственные ограничения уже в 2026 году.
Тем временем в Великобритании готовятся к голосованию по запрету социальных сетей для подростков. Ожидается, что Палата лордов на этой неделе проголосует за внесение изменений в закон о благополучии детей и школы, предусматривающих запрещение соцсетей для лиц младше 16 лет.
Франция также обсуждает два законопроекта, один из которых поддержал президент Франции Эммануэль Макрон о запрете доступа к социальным сетям лицам в возрасте до 15 лет . Французская организация здравоохранения ANSES отметила, что негативное влияние социальных сетей " многочисленно " и хорошо задокументировано.
Главная цель таких законов - изменить социальную норму, чтобы подростки "не чувствовали давления и не сравнивали себя со сверстниками"
Конечно, Meta и X Илона Маска не в восторге, а Reddit уже подал иск, утверждая, что закон ограничивает свободу дискуссий. Однако правительства настроены решительно: психическое здоровье целого поколения весит больше, чем доходы корпораций.
Напомним, компания Meta Platforms выполнила запрет правительства Австралии о доступе подростков к соцсетям. Техногигант закрыл почти 550 000 аккаунтов. Основной удар пришелся на Instagram (330 000 аккаунтов), Facebook (173 000) и Threads (около 40 000). Все профили принадлежали лицам, которым не исполнилось 16 лет.