Слідом за Австралією сім європейських країн планують заборонити на соцмережі для підлітків

Після того як Австралія офіційно заборонила дітям до 16 років користувати Велика Британія вже стоїть на порозі історичного голосування, а Франція, Іспанія та Німеччина готують власні жорсткі обмеження.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Австралійський закон, що набрав чинності 10 грудня, зобов’язав соціальні мережі, такі, як: Reddit, X, Instagram, YouTube та TikTok, перевіряти вік користувачів. Якщо платформа дозволить дитині створити акаунт, компанії загрожує штраф до 32 мільйонів доларів США.

Експерти та активісти стверджують: статус-кво більше не працює. Соціальний психолог Джонатан Гайдт у своїй книзі "Тривожне покоління" довів руйнівний вплив екранів на психіку молоді. А Дейзі Грінвелл, співзасновниця організації Smartphone Free Childhood, зазначає: " Це глобальна проблема, і уряди в усьому світі перебувають під тиском, щоб відреагувати. Ніхто не вважає, що статус-кво працює на дітей, батьків чи суспільство – і це одна з найчіткіших політичних відповідей, які зараз розглядаються".

США та Європа: хто наступний?

Серед інших країн, які розглядають можливість заборони соціальних мереж для осіб віком до 16 років, є Велика Британія, Франція, Данія, Іспанія, Німеччина, Італія та Греція .

США відстають у цьому питанні, і загальнонаціональна заборона малоймовірна. Проте, за словами Раві Айєра, керуючого директора Центру Нілі при Університеті Південної Каліфорнії, безумовно, існує інтерес як на рівні штатів, так і на місцевому рівні. Так, штати Каліфорнія та Техас планують запровадити власні обмеження вже у 2026 році.

Тим часом у Великій Британії готуються до голосування щодо заборони соціальних мереж для підлітків. Очікується, що Палата лордів цього тижня проголосує за внесення змін до закону про благополуччя дітей та школи, які передбачають заборону соцмереж для осіб віком до 16 років.

Франція також обговорює два законопроєкти, один з яких підтримав президент Франції Еммануель Макрон , щодо заборони доступу до соціальних мереж особам віком до 15 років. Французька організація охорони здоров’я ANSES зазначила, що негативний вплив соціальних мереж є "численним" і добре задокументованим.

Головна мета таких законів — змінити соціальну норму, щоб підлітки "не відчували тиску і не порівнювали себе з однолітками"

Звісно, Meta та X Ілона Маска не в захваті, а Reddit уже подав позов, стверджуючи, що закон обмежує свободу дискусій. Проте уряди налаштовані рішуче: психічне здоров’я цілого покоління важить більше, ніж прибутки корпорацій.

Нагадаємо, компанія Meta Platforms виконала заборону уряду Австралії про доступ підлітків до соцмереж. Техногігант закрив майже 550 000 облікових записів. Основний удар припав на Instagram (330 000 акаунтів), Facebook (173 000) та Threads (близько 40 000). Усі ці профілі належали особам, яким не виповнилося 16 років.