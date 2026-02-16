- Категория
Служба занятости назвала самые популярные профессии в 2026 году: кого ищут работодатели
С начала 2026 года Государственная служба занятости зарегистрировала более 83 тысяч вакансий. Наибольший спрос зафиксирован на водителей, продавцов и подсобных рабочих, тогда как соискатели зачастую претендуют на позиции в сфере торговли и благоустройства.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба госучреждения.
Топ-10 профессий по количеству вакансий:
- водитель автотранспортных средств - более 3 тысяч предложений для специалистов по перевозке пассажиров и грузов;
- продавец продовольственных товаров – почти 3 тысячи вакансий, связанных с приемкой, хранением и реализацией продуктов;
- подсобный рабочий - более 2,4 тысячи предложений вспомогательных работ на производствах, стройках и складах;
- продавец-консультант - почти 2,2 тысячи вакансий для специалистов, консультирующих покупателей в торговых залах;
- уборщик служебных помещений - 2,1 тысячи предложений работы в административных и учебных заведениях;
- повар - почти 2 тысячи вакансий в общепитах и производственных цехах;
- бухгалтер - 1,8 тысячи запросов на специалистов по финансовому и налоговому учету;
- швея - 1,5 тысячи вакансий для работы с тканями, кожей и изготовлением обуви;
- сестра медицинская (брат медицинский) - почти 1,3 тысячи предложений для специалистов с профильным образованием по уходу за пациентами;
- специалист государственной службы - 1,2 тысячи вакансий в органах местного самоуправления.
Спрос среди соискателей
Наибольшую активность безработные проявляют в отношении вакансий продавцов продовольственных товаров и подсобных рабочих — на каждую из этих позиций зафиксировано по 8,2 тысяч запросов. Профессией уборщика служебных помещений интересовались почти 4,8 тысяч человек. Помимо массовых профессий, в базе представлено 2730 специфических вакансий, каждая из которых насчитывает всего одно или два предложения на рынке.
Ранее сообщалось, что в первый месяц 2026 Служба занятости предлагала клиентам более 1000 вакансий, где кроме достойной заработной платы работодатель обеспечивал жилье. До конца месяца таких предложений оставалось около 800.