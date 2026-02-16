Запланована подія 2

Служба занятости назвала самые популярные профессии в 2026 году: кого ищут работодатели

работа, продавец, магазин
В Службе занятости назвали популярные вакансии. / Freepik

С начала 2026 года Государственная служба занятости зарегистрировала более 83 тысяч вакансий. Наибольший спрос зафиксирован на водителей, продавцов и подсобных рабочих, тогда как соискатели зачастую претендуют на позиции в сфере торговли и благоустройства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба госучреждения.

Топ-10 профессий по количеству вакансий:

  • водитель автотранспортных средств - более 3 тысяч предложений для специалистов по перевозке пассажиров и грузов;
  • продавец продовольственных товаров – почти 3 тысячи вакансий, связанных с приемкой, хранением и реализацией продуктов;
  • подсобный рабочий - более 2,4 тысячи предложений вспомогательных работ на производствах, стройках и складах;
  • продавец-консультант - почти 2,2 тысячи вакансий для специалистов, консультирующих покупателей в торговых залах;
  • уборщик служебных помещений - 2,1 тысячи предложений работы в административных и учебных заведениях;
  • повар - почти 2 тысячи вакансий в общепитах и производственных цехах;
  • бухгалтер - 1,8 тысячи запросов на специалистов по финансовому и налоговому учету;
  • швея - 1,5 тысячи вакансий для работы с тканями, кожей и изготовлением обуви;
  • сестра медицинская (брат медицинский) - почти 1,3 тысячи предложений для специалистов с профильным образованием по уходу за пациентами;
  • специалист государственной службы - 1,2 тысячи вакансий в органах местного самоуправления.

Спрос среди соискателей

Наибольшую активность безработные проявляют в отношении вакансий продавцов продовольственных товаров и подсобных рабочих — на каждую из этих позиций зафиксировано по 8,2 тысяч запросов. Профессией уборщика служебных помещений интересовались почти 4,8 тысяч человек. Помимо массовых профессий, в базе представлено 2730 специфических вакансий, каждая из которых насчитывает всего одно или два предложения на рынке.

Ранее сообщалось, что в первый месяц 2026 Служба занятости предлагала клиентам более 1000 вакансий, где кроме достойной заработной платы работодатель обеспечивал жилье. До конца месяца таких предложений оставалось около 800.

Автор:
Татьяна Ковальчук