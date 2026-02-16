Служба зайнятості назвала найпопулярніші професії 2026 року: кого шукають роботодавці

З початку 2026 року Державна служба зайнятості зареєструвала понад 83 тисячі вакансій. Найбільший попит зафіксовано на водіїв, продавців та підсобних робітників, тоді як шукачі роботи найчастіше претендують на позиції у сфері торгівлі та благоустрою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба держустанови.

Топ-10 професій за кількістю вакансій:

водій автотранспортних засобів — понад 3 тисячі пропозицій для фахівців з перевезення пасажирів та вантажів;

продавець продовольчих товарів — майже 3 тисячі вакансій, пов'язаних із прийманням, зберіганням та реалізацією продуктів;

підсобний робітник — понад 2,4 тисячі пропозицій допоміжних робіт на виробництвах, будівництвах та складах;

продавець-консультант — майже 2,2 тисячі вакансій для спеціалістів, які консультують покупців у торгових залах;

прибиральник службових приміщень — 2,1 тисячі пропозицій роботи в адміністративних та навчальних закладах;

кухар — майже 2 тисячі вакансій у закладах громадського харчування та виробничих цехах;

бухгалтер — 1,8 тисячі запитів на фахівців із фінансового та податкового обліку;

швачка — 1,5 тисячі вакансій для роботи з тканинами, шкірою та виготовленням взуття;

сестра медична (брат медичний) — майже 1,3 тисячі пропозицій для фахівців із профільною освітою для догляду за пацієнтами;

спеціаліст державної служби — 1,2 тисячі вакансій в органах місцевого самоврядування.

Попит серед шукачів роботи

Найбільшу активність безробітні проявляють щодо вакансій продавців продовольчих товарів та підсобних робітників — на кожну з цих позицій зафіксовано по 8,2 тисячі запитів. Професією прибиральника службових приміщень цікавилися майже 4,8 тисячі осіб. Крім масових професій, у базі представлено 2730 специфічних вакансій, кожна з яких налічує лише одну або дві пропозиції на ринку.

Раніше повідомлялося, що у перший місяць 2026 року Служба зайнятості пропонувала клієнтам понад 1000 вакансій, де окрім достойної заробітної плати роботодавець забезпечував житло. До кінця місяця таких пропозицій залишалося майже 800.