Сметана и сливки дешевеют: почему производители снижают цены

Украинские молокоперерабатывающие заводы продолжают увеличивать производство свежих молокопродуктов, даже при необходимости предоставлять значительные скидки для их реализации.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "ИнфАгро".

По словам участников рынка, такое решение позволяет предприятиям содержать сырьевые зоны и сокращать выпуск убыточных биржевых продуктов. Наибольшие скидки предоставляют на жирные позиции — сметану и сливки.

Несмотря на сезонный рост спроса на эти товары, производители сознательно сокращают объем жира, который идет на изготовление масла, ведь его производство остается экономически невыгодным.

Базовые цены на основные цельномолочные продукты переработчики пока не планируют изменять и не будут повышать их, по меньшей мере, до конца года.

Из-за ужесточения конкуренции на внутреннем рынке ведущие операторы активизировали экспорт свежих молокопродуктов. В октябре объем поставок за границу вырос на треть по сравнению с прошлым годом.

Основным рынком сбыта остается Молдова (77%), однако увеличиваются и поставки на альтернативные направления: возобновлен экспорт на Балканы, кисломолочные сыры активнее поставляют в ОАЭ, расширяется география сбыта глазированных сырков.

Импорт свежей молочной продукции в октябре снизился по сравнению с сентябрем, но остался выше прошлогоднего показателя. Основными поставщиками по-прежнему выступают польские производители. Учитывая профицит сырья, ожидается, что в конце года поставки польской продукции на украинский рынок могут увеличиться.

Напомним, в начале ноября цены на молочную продукцию в украинских супермаркетах оставались высокими из-за роста затрат производителей на электроэнергию. За последний месяц подешевели пастеризованное молоко в пленке, йогурт питьевой в бутылках и сыр кисломолочный.