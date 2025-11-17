Сметана та вершки дешевшають: чому виробники знижують ціни

Українські молокопереробні заводи продовжують збільшувати виробництво свіжих молокопродуктів, навіть попри необхідність надавати значні знижки для їх реалізації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "ІнфАгро".

За словами учасників ринку, таке рішення дозволяє підприємствам утримувати свої сировинні зони та скорочувати випуск збиткових біржових продуктів. Найбільші знижки наразі надають на жирні позиції — сметану та вершки.

Попри сезонне зростання попиту на ці товари, виробники свідомо зменшують обсяг жиру, що йде на виготовлення масла, адже його виробництво залишається економічно невигідним.

Базові ціни на основні цільномолочні продукти переробники поки не планують змінювати й не підвищуватимуть їх щонайменше до завершення року.

Через посилення конкуренції на внутрішньому ринку провідні оператори активізували експорт свіжих молокопродуктів. У жовтні обсяг поставок за кордон зріс на третину порівняно з минулим роком.

Основним ринком збуту залишається Молдова (77%), проте збільшуються й поставки на альтернативні напрямки: відновлено експорт на Балкани, кисломолочні сири активніше постачають до ОАЕ, розширюється географія збуту глазурованих сирків.

Імпорт свіжої молочної продукції у жовтні знизився порівняно з вереснем, але залишився вищим за торішній показник. Основними постачальниками, як і раніше, виступають польські виробники. З огляду на профіцит сировини очікується, що наприкінці року постачання польської продукції на український ринок може збільшитися.

Нагадаємо, на початку листопада ціни на молочну продукцію в українських супермаркетах залишалися високими через зростання витрат виробників на електроенергію. За останній місяць подешевшали пастеризоване молоко в плівці, йогурт питний в пляшках та сир кисломолочний.