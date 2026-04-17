Совет бизнес-омбудсмена за квартал решил 120 дел предпринимателей: с какими вопросами обращается бизнес

В течение первого квартала 2026 года Совет бизнес-омбудсмена получил 226 жалоб от предпринимателей на действия представителей власти. К настоящему моменту закрыть удалось 120 дел.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью "Укринформу" рассказала бизнес-омбудсмен Анка Фельдгузен.

По ее данным, структура обращений по направлениям деятельности органов власти в 2026 году выглядит следующим образом:

жалобы на действия налоговой службы - 50% (в прошлом году 52%);

обращение о правоохранительных органах — 13% (в прошлом году 16%);

жалобы на работу государственных регуляторов – 8% (показатель стабилен);

жалобы на работу таможенных органов - 7%;

жалобы на действия местных органов власти - 5%.

"Почти не изменились цифры и распределение жалоб от местного и иностранного бизнеса – в прошлом году обращения от украинских компаний составляли 87%, в этом году – 89%. Львиная доля – это малый и средний бизнес: 67% в прошлом году и 75% в первом квартале 2026-го", – отметила Фельдгузен.

Основными причинами популярности услуг Совета среди небольших компаний является бесплатная помощь и ограниченные ресурсы малого бизнеса на привлечение сторонних юристов.

"Малый и средний бизнес имеют не только меньше денег для юристов, но и меньше времени на жалобы. Поэтому понятно, почему они к нам обращаются", – отметила бизнес-омбудсмен.

Ранее сообщалось, что Министерство развития общин и территорий Украины и Совет бизнес-омбудсмена заключили меморандум о сотрудничестве в сфере восстановления страны.