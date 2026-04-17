Рада бізнес-омбудсмена за квартал вирішила 120 справ підприємців: з якими питаннями звертається бізнес
Протягом першого кварталу 2026 року Рада бізнес-омбудсмена отримала 226 скарг від підприємців на дії представників влади. На цей момент закрити вдалося 120 справ.
Як пише Delo.ua, про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповіла бізнес-омбудсмен Анка Фельдгузен.
За її даними, структура звернень за напрямками діяльності органів влади у 2026 році виглядає так:
- скарги на дії податкової служби — 50% (торік 52%);
- звернення щодо правоохоронних органів — 13% (торік 16%);
- скарги на роботу державних регуляторів — 8% (показник стабільний);
- скарги на роботу митних органів — 7%;
- скарги на дії місцевих органів влади — 5%.
"Майже не змінилися цифри та розподіл скарг від місцевого та іноземного бізнесу - торік звернення від українських компаній становили 87%, цього року - 89%. Левова частка - це малий та середній бізнес: 67% торік і 75% у першому кварталі 2026-го", - зазначила Фельдгузен.
Основними причинами популярності послуг Ради серед невеликих компаній є безкоштовність допомоги та обмежені ресурси малого бізнесу на залучення сторонніх юристів.
"Малий і середній бізнес мають не тільки менше грошей для юристів, але й менше часу на скарги. Тому зрозуміло, чому вони до нас звертаються", – зауважила бізнес-омбудсмен.
Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій України та Рада бізнес-омбудсмена уклали меморандум про співпрацю у сфері відновлення країни.