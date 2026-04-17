Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,64

+0,12

EUR

51,42

+0,15

Готівковий курс:

USD

44,10

43,86

EUR

52,13

51,76

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Рада бізнес-омбудсмена за квартал вирішила 120 справ підприємців: з якими питаннями звертається бізнес

Анка Фельдгузен
Бізнес-омбудсмен Анка Фельдгузен / Фото: facebook.com/BusinessOmbudsmanUkrain

Протягом першого кварталу 2026 року Рада бізнес-омбудсмена отримала 226 скарг від підприємців на дії представників влади. На цей момент закрити вдалося 120 справ.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповіла бізнес-омбудсмен Анка Фельдгузен.

За її даними, структура звернень за напрямками діяльності органів влади у 2026 році виглядає так:

  • скарги на дії податкової служби — 50% (торік 52%); 
  • звернення щодо правоохоронних органів — 13% (торік 16%); 
  • скарги на роботу державних регуляторів — 8% (показник стабільний); 
  • скарги на роботу митних органів — 7%; 
  • скарги на дії місцевих органів влади — 5%.

"Майже не змінилися цифри та розподіл скарг від місцевого та іноземного бізнесу - торік звернення від українських компаній становили 87%, цього року - 89%. Левова частка - це малий та середній бізнес: 67% торік і 75% у першому кварталі 2026-го", - зазначила Фельдгузен.

Основними причинами популярності послуг Ради серед невеликих компаній є безкоштовність допомоги та обмежені ресурси малого бізнесу на залучення сторонніх юристів.

"Малий і середній бізнес мають не тільки менше грошей для юристів, але й менше часу на скарги. Тому зрозуміло, чому вони до нас звертаються", – зауважила бізнес-омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій України та Рада бізнес-омбудсмена уклали меморандум про співпрацю у сфері відновлення країни.

Автор:
Тетяна Ковальчук