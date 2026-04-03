Мінрозвитку та Рада бізнес-омбудсмена домовилися про співпрацю у відновленні України

Мінрозвитку та Рада бізнес-омбудсмена домовилися про співпрацю у відновленні України
Мінрозвитку та Рада бізнес-омбудсмена домовилися про співпрацю у відновленні України / Міністерство розвитку громад та територій України

Міністерство розвитку громад та територій України та Рада бізнес-омбудсмена уклали меморандум про співпрацю у сфері відновлення країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінрозвитку.

Документ підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та бізнес-омбудсменка Анка Фельдгузен.

Меморандум передбачає об’єднання зусиль держави та бізнесу для забезпечення прозорих механізмів відбудови, залучення інвестицій і формування зрозумілих правил участі приватного сектору у відповідних проєктах.

За словами Кулеби, найбільший дефіцит фінансування наразі спостерігається в енергетиці, транспортній інфраструктурі та житловому секторі, від яких безпосередньо залежить стійкість економіки та базові умови життєдіяльності. У цьому контексті пріоритетом є забезпечення прозорих тендерних процедур, передбачуваних правил для бізнесу та ефективного зворотного зв’язку щодо регуляторних бар’єрів.

Сторони наголошують, що активна участь бізнесу є критичною умовою для відновлення, а посилення інституційного діалогу має сприяти формуванню конкурентного та передбачуваного інвестиційного середовища.

У межах меморандуму передбачено реалізацію спільних ініціатив на міжнародному, національному та місцевому рівнях. Зокрема, йдеться про організацію форумів і круглих столів, створення робочих груп, підготовку законодавчих змін, а також надання консультаційної підтримки громадам і бізнесу.

Нагадаємо, 9 січня 2026 року Державний секретаріат Швейцарської Конфедерації з економічних питань (SECO) оголосив другий конкурс проєктів (Call for Proposals) для реалізації ініціатив з відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями.

Автор:
Тетяна Гойденко