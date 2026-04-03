Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минразвития и Совет бизнес-омбудсмена договорились о сотрудничестве в восстановлении Украины

Министерство развития общин и территорий Украины и Совет бизнес-омбудсмена заключили меморандум о сотрудничестве в сфере восстановления страны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минразвития.

Документ подписали вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и бизнес-омбудсменка Анка Фельдгузен.

Меморандум предусматривает объединение усилий государства и бизнеса для обеспечения прозрачных механизмов восстановления, привлечения инвестиций и формирования понятных правил участия частного сектора в соответствующих проектах.

По словам Кулебы, наибольший дефицит финансирования наблюдается в энергетике, транспортной инфраструктуре и жилищном секторе, от которых напрямую зависит устойчивость экономики и базовые условия жизнедеятельности. В этом контексте приоритетом является обеспечение прозрачных тендерных процедур, предполагаемых правил для бизнеса и эффективной обратной связи в отношении регуляторных барьеров.

Стороны отмечают, что активное участие бизнеса является критическим условием для восстановления, а усиление институционального диалога должно способствовать формированию конкурентной и предполагаемой инвестиционной среды.

В рамках меморандума предусмотрена реализация совместных инициатив на международном, национальном и местном уровнях. В частности, речь идет об организации форумов и круглых столов, создании рабочих групп, подготовке законодательных изменений, а также предоставлении консультационной поддержки общинам и бизнесу.

Напомним,   9 января 2026 г. Государственный секретариат Швейцарской Конфедерации по экономическим вопросам (SECO) объявил второй конкурс проектов (Call for Proposals) для   реализации инициатив по восстановлению Украины   в сотрудничестве со швейцарскими компаниями.

Автор:
Татьяна Гойденко