Минразвития и Совет бизнес-омбудсмена договорились о сотрудничестве в восстановлении Украины

Министерство развития общин и территорий Украины и Совет бизнес-омбудсмена заключили меморандум о сотрудничестве в сфере восстановления страны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минразвития.

Документ подписали вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и бизнес-омбудсменка Анка Фельдгузен.

Меморандум предусматривает объединение усилий государства и бизнеса для обеспечения прозрачных механизмов восстановления, привлечения инвестиций и формирования понятных правил участия частного сектора в соответствующих проектах.

По словам Кулебы, наибольший дефицит финансирования наблюдается в энергетике, транспортной инфраструктуре и жилищном секторе, от которых напрямую зависит устойчивость экономики и базовые условия жизнедеятельности. В этом контексте приоритетом является обеспечение прозрачных тендерных процедур, предполагаемых правил для бизнеса и эффективной обратной связи в отношении регуляторных барьеров.

Стороны отмечают, что активное участие бизнеса является критическим условием для восстановления, а усиление институционального диалога должно способствовать формированию конкурентной и предполагаемой инвестиционной среды.

В рамках меморандума предусмотрена реализация совместных инициатив на международном, национальном и местном уровнях. В частности, речь идет об организации форумов и круглых столов, создании рабочих групп, подготовке законодательных изменений, а также предоставлении консультационной поддержки общинам и бизнесу.

