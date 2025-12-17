Средний возраст авто в Украине вырос до 16,6 года: рынок идет в сторону бюджетных машин

В ноябре 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины вырос до 16,6 лет. По сравнению с октябрем показатель увеличился на 0,2 года, что свидетельствует об активизации продаж в наиболее бюджетных и возрастных сегментах вторичного рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследования авторынка.

Региональная структура остается неизменной: самые молодые автомобили традиционно продаются в столице, в то время как в восточных и южных областях в обращении находятся самые старые транспортные средства.

Киев удерживает безоговорочное лидерство по "молодости" автопарка - средний возраст проданных здесь авто составил 11,1 года. Столица остается единственным регионом, где этот показатель не превышает 12 лет, что объясняется высокой концентрацией нового и свежепригнанного транспорта. Более того, за месяц рынок Киева даже несколько "омолодился".

Второе место по самому низкому среднему возрасту автомобилей заняли Закарпатская и Львовская области - по 14,7 года. Это ожидаемо, ведь именно западные регионы формируют основной поток импорта подержанных авто, которые обычно существенно моложе среднего показателя по стране.

Отдельную тенденцию продемонстрировал электронный канал продаж. Средний возраст автомобилей, перерегистрированных через приложение "Дія", вырос до 17,0 года против 16,8 в октябре. Таким образом, "цифровой" сегмент фактически превратился в площадку для продажи наиболее возрастных и бюджетных автомобилей, уступая по этому показателю лишь отдельным прифронтовым регионам.

Это может свидетельствовать об использовании сервиса преимущественно для быстрых и простых сделок, где все условия между сторонами уже согласованы.

Наибольшие колебания среднего возраста зафиксированы в нескольких областях. В Ровенской области показатель вырос сразу на 0,5 года, что указывает на активную продажу подержанных авто. Черниговская и Сумская области прибавили по 0,4 года, вероятно из-за роста спроса на самые дешевые предложения или массовую продажу давнего транспорта.

В то же время, Херсонская область стала единственным регионом с заметным "омоложением" автопарка — минус 0,7 года, однако из-за низких объемов торгов даже несколько сделок существенно повлияли на статистику.

По типу силовых установок самым молодым сегментом вторичного рынка остаются электромобили — их средний возраст в ноябре составил 4,7 года. Гибридные автомобили имеют показатель 5,8 года. Вместо этого бензиновые автомобили в среднем достигли 14,3 года, дизельные — 14,8 года, а машины с газобаллонным оборудованием стали старейшими — 18,3 года.

В сентябре 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины составил 15,5 года, свидетельствуют аналитические данные рынка.