Средний возраст автомобилей в Украине – 15,5 года: самый молодой автопарк в столице, самый старый – на юге и востоке

В сентябре 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины составил 15,5 лет, свидетельствуют аналитические данные рынка.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка.

Показатель существенно отличается в зависимости от региона — от 11 лет в Киеве до 19 лет в южных и восточных областях страны.

Где самые молодые авто

Самый молодой автопарк зафиксирован в Киеве (11,2 года), а также в Закарпатской и Львовской областях - по 14,7 года.

В столице это объясняется более высокой покупательной способностью населения и активным развитием рынка новых авто, в то время как в западных регионах играет роль близость к границе. Именно оттуда поступает большинство б/у машин из Европы, средний возраст которых составляет 8,4 года.

Где автопарк самый старый

Подержанные автомобили эксплуатируются в Херсонской (19,3 года) и Донецкой (19,2 года) областях.

Причины — экономические и факторы безопасности, в частности низкий уровень обновления транспорта из-за боевых действий и частичной оккупации территорий. Данные по Луганской области и временно оккупированному Крыму отсутствуют.

Общий средний возраст автопарка – 15,5 года – демонстрирует четкую корреляцию между структурой вторичного рынка и состоянием национального автопарка. Региональные отличия – относительно младший рынок в Киеве и на западе, где преобладает европейский импорт, и более старый – на востоке и юге – отражают уровень благосостояния населения и логистические особенности регионов.

Для сравнения, средний возраст автомобилей в странах ЕС составляет около 12 лет, что подчеркивает структурное отличие украинского автопарка.

Таким образом, возраст автомобилей на продажу – это зеркало реального состояния эксплуатируемых машин, ведь внутренний рынок, по принципу, "продает то, что имеет".

