Середній вік автомобілів в Україні – 15,5 року: наймолодший автопарк у столиці, найстаріший – на півдні та сході

У вересні 2025 року середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку України становив 15,5 року, свідчать аналітичні дані ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Показник суттєво відрізняється залежно від регіону — від 11 років у Києві до понад 19 років у південних та східних областях країни.

Де наймолодші авто

Наймолодший автопарк зафіксовано у місті Києві (11,2 року), а також у Закарпатській та Львівській областях — по 14,7 року.

У столиці це пояснюється вищою купівельною спроможністю населення та активним розвитком ринку нових авто, тоді як у західних регіонах відіграє роль близькість до кордону. Саме звідти надходить більшість уживаних машин з Європи, середній вік яких становить 8,4 року.

Де автопарк найстаріший

Найстаріші автомобілі експлуатуються у Херсонській (19,3 року) та Донецькій (19,2 року) областях.

Причини — економічні та безпекові фактори, зокрема низький рівень оновлення транспорту через бойові дії та часткову окупацію територій. Дані щодо Луганської області та тимчасово окупованого Криму відсутні.

Загальний середній вік автопарку — 15,5 року — демонструє чітку кореляцію між структурою вторинного ринку та станом національного автопарку. Регіональні відмінності — відносно молодший ринок у Києві та на заході, де переважає європейський імпорт, і старіший — на сході та півдні — відображають рівень добробуту населення та логістичні особливості регіонів.

Для порівняння, середній вік автомобілів у країнах ЄС становить близько 12 років, що підкреслює структурну відмінність українського автопарку.

Таким чином, вік автомобілів на продаж — це дзеркало реального стану експлуатованих машин, адже внутрішній ринок, за принципом, "продає те, що має".

Додамо, у серпні 2025 року середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку України становив 16,1 року.