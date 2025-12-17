Запланована подія 2

Середній вік авто в Україні зріс до 16,6 року: ринок йде в бік бюджетних машин

автомобілі
Середній вік авто в Україні зріс до 16 років / Pexels

У листопаді 2025 року середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку України зріс до 16,6 року. Порівняно з жовтнем показник збільшився на 0,2 року, що свідчить про активізацію продажів у найбільш бюджетних та вікових сегментах вторинного ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту дослідження авторинку.

Регіональна структура залишається незмінною: наймолодші автомобілі традиційно продаються у столиці, тоді як у східних і південних областях в обігу перебувають найстаріші транспортні засоби.

Київ утримує беззаперечне лідерство за "молодістю" автопарку — середній вік проданих тут авто становив 11,1 року. Столиця залишається єдиним регіоном, де цей показник не перевищує 12 років, що пояснюється високою концентрацією нового та свіжопригнаного транспорту. Ба більше, за місяць ринок Києва навіть дещо "омолодився".

Фото 2 — Середній вік авто в Україні зріс до 16,6 року: ринок йде в бік бюджетних машин

Друге місце за найнижчим середнім віком автомобілів посіли Закарпатська та Львівська області — по 14,7 року. Це очікувано, адже саме західні регіони формують основний потік імпорту вживаних авто, які зазвичай суттєво молодші за середній показник по країні.

Окрему тенденцію продемонстрував електронний канал продажу. Середній вік автомобілів, перереєстрованих через застосунок "Дія", зріс до 17,0 року проти 16,8 року у жовтні. Таким чином "цифровий" сегмент фактично перетворився на майданчик для продажу найбільш вікових та бюджетних автомобілів, поступаючись за цим показником лише окремим прифронтовим регіонам.

Це може свідчити про використання сервісу переважно для швидких і простих угод, де всі умови між сторонами вже узгоджені.

Найбільші коливання середнього віку зафіксовано у кількох областях. У Рівненській області показник зріс одразу на 0,5 року, що вказує на активний продаж найстаріших авто. Чернігівська та Сумська області додали по 0,4 року, ймовірно через зростання попиту на найдешевші пропозиції або масовий продаж давнього транспорту.

Водночас Херсонська область стала єдиним регіоном із помітним "омолодженням" автопарку — мінус 0,7 року, однак через низькі обсяги торгів навіть кілька угод суттєво вплинули на статистику.

За типом силових установок наймолодшим сегментом вторинного ринку залишаються електромобілі — їхній середній вік у листопаді становив 4,7 року. Гібридні авто мають показник 5,8 року. Натомість бензинові автомобілі в середньому досягли 14,3 року, дизельні — 14,8 року, а машини з газобалонним обладнанням стали найстарішими — 18,3 року.

Додамо, у вересні 2025 року середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку України становив 15,5 року, свідчать аналітичні дані ринку.

Автор:
Тетяна Гойденко
