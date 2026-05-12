- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Средства от продажи санкционных активов будут направлены на восстановление страны: что изменится для инвесторов
В Украине готовятся запустить продажу санкционного имущества по новой процедуре. Инвесторы смогут получать доступ к подробной информации об активах еще до аукциона, а сами торги будут проводить в новых форматах для повышения конкуренции и привлечения большего количества участников.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.
Санкционное имущество будут продавать по-новому
В Украине в ближайшее время начнут продажу санкционного имущества по новой процедуре. Она предусматривает проведение электронных аукционов с возможностью снижения стартовой цены в случае, если первые торги не прошли.
Также планируется использование "голландских" аукционов с пошаговым понижением цены и возможностью подачи ценовых предложений. Кроме того, активы, в частности долговые обязательства, позволят объединять в специальные пулы для продажи.
Одной из ключевых новаций станет доступ потенциальных инвесторов к информации об активе еще до объявления аукциона. На этапе подготовки участники могут ознакомиться с необходимыми данными для оценки объекта и принятия инвестиционного решения.
- Что это значит на практике?
Потенциальный инвестор может обратиться в Фонд государственного имущества Украины, подписать NDA и получить доступ к расширенному data room. Речь идет о финансовой отчетности, структуре актива, долгах, юридическом статусе, обременении, технической документации – все, что нужно для полноценного due diligence.
Правительство отмечает, что новый подход должен сделать продажу санкционных активов более прозрачными и привлекательными для инвесторов. В отличие от классической приватизации, где доступ к подробной информации об объекте обычно открывается уже после объявления аукциона, в новой процедуре ознакомиться с данными можно будет еще на этапе подготовки к торгам.
Ожидается, что это позволит потенциальным покупателям лучше оценивать активы, формировать обоснованную цену и повысить конкуренцию на аукционах. Также новая модель должна расширить круг участников и создать больше возможностей для привлечения международных инвесторов.
Таким образом механизм продажи санкционного имущества приближается к международным стандартам M&A, где предварительный доступ к data room является привычной практикой. Министерство экономики совместно с Фондом госимущества работают над деталями процедуры доступа к информации об активах.
Основные цифры
По данным правительства, в 2025 году государство уже получило более 4,5 млрд. грн. от реализации санкционных активов.
Из этой суммы около 2,5 млрд. грн. поступило именно от приватизации.
- более 4,5 млрд. грн. получено от продажи санкционных активов в 2025 году;
- около 2,5 млрд грн из этой суммы обеспечила приватизация;
- В течение 2022-2025 годов приватизация принесла государству десятки миллиардов гривен и привлекла новых инвесторов.
Все средства от реализации санкционного имущества направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Таким образом, активы, ранее связанные с государством-агрессором, теперь работают на восстановление украинской инфраструктуры, экономики и общин.
Напомним, в 2025 году поступления в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии от реализации санкционных активов составили 2,5 млрд. гривен .