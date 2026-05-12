Средства от продажи санкционных активов будут направлены на восстановление страны: что изменится для инвесторов

В Украине готовятся запустить продажу санкционного имущества по новой процедуре. Инвесторы смогут получать доступ к подробной информации об активах еще до аукциона, а сами торги будут проводить в новых форматах для повышения конкуренции и привлечения большего количества участников.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Санкционное имущество будут продавать по-новому

В Украине в ближайшее время начнут продажу санкционного имущества по новой процедуре. Она предусматривает проведение электронных аукционов с возможностью снижения стартовой цены в случае, если первые торги не прошли.

Также планируется использование "голландских" аукционов с пошаговым понижением цены и возможностью подачи ценовых предложений. Кроме того, активы, в частности долговые обязательства, позволят объединять в специальные пулы для продажи.

Одной из ключевых новаций станет доступ потенциальных инвесторов к информации об активе еще до объявления аукциона. На этапе подготовки участники могут ознакомиться с необходимыми данными для оценки объекта и принятия инвестиционного решения.

Что это значит на практике?

Потенциальный инвестор может обратиться в Фонд государственного имущества Украины, подписать NDA и получить доступ к расширенному data room. Речь идет о финансовой отчетности, структуре актива, долгах, юридическом статусе, обременении, технической документации – все, что нужно для полноценного due diligence.

Правительство отмечает, что новый подход должен сделать продажу санкционных активов более прозрачными и привлекательными для инвесторов. В отличие от классической приватизации, где доступ к подробной информации об объекте обычно открывается уже после объявления аукциона, в новой процедуре ознакомиться с данными можно будет еще на этапе подготовки к торгам.

Ожидается, что это позволит потенциальным покупателям лучше оценивать активы, формировать обоснованную цену и повысить конкуренцию на аукционах. Также новая модель должна расширить круг участников и создать больше возможностей для привлечения международных инвесторов.

Таким образом механизм продажи санкционного имущества приближается к международным стандартам M&A, где предварительный доступ к data room является привычной практикой. Министерство экономики совместно с Фондом госимущества работают над деталями процедуры доступа к информации об активах.

Основные цифры

По данным правительства, в 2025 году государство уже получило более 4,5 млрд. грн. от реализации санкционных активов.

Из этой суммы около 2,5 млрд. грн. поступило именно от приватизации.

В течение 2022-2025 годов приватизация принесла государству десятки миллиардов гривен и привлекла новых инвесторов.

Все средства от реализации санкционного имущества направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Таким образом, активы, ранее связанные с государством-агрессором, теперь работают на восстановление украинской инфраструктуры, экономики и общин.

