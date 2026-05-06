Ограничения и предупреждение: какие компании попали под санкции НБУ

Национальный банк Украины применил меры влияния к трем финансовым компаниям: двум учреждениям ограничили отдельные операции из-за рисковой деятельности, еще одному вынесли письменное предупреждение за нарушение требований отчетности и регулирования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Финансовые компании под ударом

Относительно остановки отдельного вида операций

Нацбанк ограничил отдельные операции двух финансовых компаний из-за выявленных нарушений.

Регулятор применил меры влияния к ООО "Интер Вэй Капитал" и ООО "ФК "Фактор Плюс", остановив для них один из видов финансовых операций. Решение принято по результатам безвыездного надзора.

В Нацбанке установили, что обе компании осуществляли рисковую деятельность, которая могла угрожать интересам клиентов и кредиторов. Речь идет, в частности, о предоставлении средств другим лицам на условиях возвратной финансовой помощи при наличии лицензии на кредитование.

Такие действия согласно законодательству являются основанием для применения санкций. В частности, закон "О финансовых услугах и финансовых компаниях" предусматривает возможность остановки отдельных операций в случае выявления рисков для клиентов.

В результате Национальный банк временно запретил этим компаниям совершать соответствующий вид операций до 31 декабря 2026 года.

Относительно письменного предупреждения

Нацбанк применил к ООО "Брайт Инвестмент" письменное предупреждение из-за выявленных нарушений в деятельности компании.

По данным регулятора, при надзоре были зафиксированы недостатки, которые привели к невыполнению требований по составлению и представлению отчетности, а также правилам авторизации и ведения деятельности на рынке финансовых услуг.

В этой связи компания обязана в установленные сроки устранить все выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с нормативными требованиями.

Решение о применении меры влияния принял профильный комитет Национального банка 4 мая 2026 года.

Согласно законодательству, такие решения вступают в силу после официального доведения их до сведения финансового учреждения — в частности, через почтовое или электронное сообщение.

