Ограничения и предупреждение: какие компании попали под санкции НБУ
Национальный банк Украины применил меры влияния к трем финансовым компаниям: двум учреждениям ограничили отдельные операции из-за рисковой деятельности, еще одному вынесли письменное предупреждение за нарушение требований отчетности и регулирования.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.
Финансовые компании под ударом
- Относительно остановки отдельного вида операций
Нацбанк ограничил отдельные операции двух финансовых компаний из-за выявленных нарушений.
Регулятор применил меры влияния к ООО "Интер Вэй Капитал" и ООО "ФК "Фактор Плюс", остановив для них один из видов финансовых операций. Решение принято по результатам безвыездного надзора.
В Нацбанке установили, что обе компании осуществляли рисковую деятельность, которая могла угрожать интересам клиентов и кредиторов. Речь идет, в частности, о предоставлении средств другим лицам на условиях возвратной финансовой помощи при наличии лицензии на кредитование.
Такие действия согласно законодательству являются основанием для применения санкций. В частности, закон "О финансовых услугах и финансовых компаниях" предусматривает возможность остановки отдельных операций в случае выявления рисков для клиентов.
В результате Национальный банк временно запретил этим компаниям совершать соответствующий вид операций до 31 декабря 2026 года.
- Относительно письменного предупреждения
Нацбанк применил к ООО "Брайт Инвестмент" письменное предупреждение из-за выявленных нарушений в деятельности компании.
По данным регулятора, при надзоре были зафиксированы недостатки, которые привели к невыполнению требований по составлению и представлению отчетности, а также правилам авторизации и ведения деятельности на рынке финансовых услуг.
В этой связи компания обязана в установленные сроки устранить все выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с нормативными требованиями.
Решение о применении меры влияния принял профильный комитет Национального банка 4 мая 2026 года.
Согласно законодательству, такие решения вступают в силу после официального доведения их до сведения финансового учреждения — в частности, через почтовое или электронное сообщение.
Напомним, Нацбанк оштрафовал две коллекторские компании за нарушение требований по этическому поведению во время урегулирования просроченной задолженности. Каждая из них должна заплатить штраф в минимальном размере 51 тыс. грн.