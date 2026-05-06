Обмеження і застереження: які компанії потрапили під санкції НБУ

Національний банк України застосував заходи впливу до трьох фінансових компаній: двом установам обмежили окремі операції через ризикову діяльність, ще одній винесли письмове застереження за порушення вимог звітності та регулювання.

Фінансові компанії під ударом

Щодо зупинення окремого виду операцій

Нацбанк обмежив окремі операції двох фінансових компаній через виявлені порушення.

Регулятор застосував заходи впливу до ТОВ "Інтер Вей Капітал" та ТОВ "ФК "Фактор Плюс", зупинивши для них один із видів фінансових операцій. Рішення ухвалене за результатами безвиїзного нагляду.

У Нацбанку встановили, що обидві компанії здійснювали ризикову діяльність, яка могла загрожувати інтересам клієнтів і кредиторів. Йдеться, зокрема, про надання коштів іншим особам на умовах поворотної фінансової допомоги за наявності ліцензії на кредитування.

Такі дії, відповідно до законодавства, є підставою для застосування санкцій. Зокрема, закон "Про фінансові послуги та фінансові компанії" передбачає можливість зупинення окремих операцій у разі виявлення ризиків для клієнтів.

У результаті Національний банк тимчасово заборонив цим компаніям здійснювати відповідний вид операцій до 31 грудня 2026 року.

Щодо письмового застереження

Нацбанк застосував до ТОВ "Брайт Інвестмент" письмове застереження через виявлені порушення у діяльності компанії.

За даними регулятора, під час нагляду були зафіксовані недоліки, що призвели до невиконання вимог щодо складання та подання звітності, а також правил авторизації та ведення діяльності на ринку фінансових послуг.

У зв’язку з цим компанія зобов’язана у встановлені строки усунути всі виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до нормативних вимог.

Рішення про застосування заходу впливу ухвалив профільний комітет Національного банку 4 травня 2026 року.

Відповідно до законодавства, такі рішення набирають чинності після офіційного доведення їх до відома фінансової установи — зокрема, через поштове або електронне повідомлення.

