Кошти від продажу санкційних активів спрямують на відбудову країни: що зміниться для інвесторів

В Україні готуються запустити продаж санкційного майна за новою процедурою. Інвестори зможуть отримувати доступ до детальної інформації про активи ще до аукціону, а самі торги проводитимуть у нових форматах для підвищення конкуренції та залучення більшої кількості учасників.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Санкційне майно продаватимуть по-новому

В Україні найближчим часом розпочнуть продаж санкційного майна за новою процедурою. Вона передбачає проведення електронних аукціонів із можливістю зниження стартової ціни у разі, якщо перші торги не відбулися.

Також планується використання "голландських" аукціонів із покроковим зниженням ціни та можливістю подання цінових пропозицій. Окрім цього, активи, зокрема боргові зобов’язання, дозволять об’єднувати у спеціальні пули для продажу.

Однією з ключових новацій стане доступ потенційних інвесторів до інформації про актив ще до оголошення аукціону. На етапі підготовки учасники зможуть ознайомитися з необхідними даними для оцінки об’єкта та ухвалення інвестиційного рішення.

Що це означає на практиці?

Потенційний інвестор може звернутися до Фонду державного майна України, підписати NDA і отримати доступ до розширеної data room. Йдеться про фінансову звітність, структуру активу, борги, юридичний статус, обтяження, технічну документацію – все, що потрібно для повноцінного due diligence.

Уряд наголошує, що новий підхід має зробити продаж санкційних активів більш прозорим та привабливим для інвесторів. На відміну від класичної приватизації, де доступ до детальної інформації про об’єкт зазвичай відкривається вже після оголошення аукціону, у новій процедурі ознайомитися з даними можна буде ще на етапі підготовки до торгів.

Очікується, що це дозволить потенційним покупцям краще оцінювати активи, формувати обґрунтовану ціну та підвищить конкуренцію на аукціонах. Також нова модель має розширити коло учасників і створити більше можливостей для залучення міжнародних інвесторів.

У такий спосіб механізм продажу санкційного майна наближають до міжнародних стандартів M&A, де попередній доступ до data room є звичною практикою. Наразі Міністерство економіки спільно з Фондом держмайна працюють над деталями процедури доступу до інформації про активи.

Основні цифри

За даними уряду, у 2025 році держава вже отримала понад 4,5 млрд грн від реалізації санкційних активів.

Із цієї суми близько 2,5 млрд грн надійшло саме від приватизації.

упродовж 2022–2025 років приватизація принесла державі десятки мільярдів гривень та залучила нових інвесторів.

Усі кошти від реалізації санкційного майна спрямовують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Таким чином активи, які раніше були пов’язані з державою-агресором, тепер працюють на відновлення української інфраструктури, економіки та громад.

