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США смягчили контроль над ИИ: Anthropic возобновляет работу самых мощных моделей

Claude by Anthropic
Anthropic возобновляет работу самых мощных моделей

Министерство торговли США отменило ограничения на использование мощнейших моделей искусственного интеллекта компании Anthropic, что позволит разработчику восстановить полноценную работу систем Claude Mythos и Claude Fable.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на статью The New York Times.

Соответствующее решение Министр торговли США Говард Лутник сообщил компании в письме от 30 июня. Документ отменяет приказ от 12 июня, требовавший получения специальной лицензии для экспорта или внутренней передачи моделей Claude Mythos и Claude Fable.

В Минторге заявили, что Anthropic в координации с правительством приняла меры по устранению рисков, связанных с использованием этих моделей. В частности, компания согласилась:

  • выявлять и устранять риски безопасности, связанные с ИИ-моделями;
  • сотрудничать с правительством США по протоколам и стандартам безопасности;
  • информировать власти о случаях потенциально злонамеренного использования технологий.

В то же время, Министерство торговли оставило за собой право пересмотреть решение в случае невыполнения компанией взятых обязательств или изменения обстоятельств.

Anthropic сообщила, что начнет восстанавливать доступ к моделям уже с 1 июля.

Предыдущие ограничения были введены из соображений национальной безопасности и фактически обязывали компанию приостановить доступ к новейшим моделям ИИ для иностранных пользователей. Это вызвало беспокойство по поводу возможного усиления государственного контроля над отраслью искусственного интеллекта в США.

Claude Mythos и Claude Fable считаются одними из самых мощных моделей Anthropic. Компания позиционирует их как инструменты для выявления уязвимостей программного обеспечения и решения сложных технических задач.

Это уже не первый конфликт между Anthropic и администрацией Дональда Трампа. В марте Пентагон признал компанию неприемлемым риском для цепей снабжения, что могло ограничить использование ее технологий государственными структурами. После этого Anthropic обжаловала решение в суде.

Последние события свидетельствуют об изменении подхода Белого дома к регулированию искусственного интеллекта. Хотя ранее Дональд Трамп выступал за минимальное вмешательство государства в развитие технологий, в этом месяце он подписал указ, предусматривающий добровольное предоставление правительству доступа к новым моделям ИИ для их публичного запуска.

Кроме Anthropic, новые механизмы взаимодействия с властями уже затронули и другие разработчики искусственного интеллекта, в частности OpenAI и Meta.

Напомним, 15 июня Anthropic объявила о вынужденном отключении своих самых современных моделей искусственного интеллекта Fable 5 и Mythos 5 для всех пользователей. Это произошло после того, как власти США издали директиву об экспортном контроле, которая запрещает доступ к этим технологиям для иностранных граждан из-за угрозы национальной безопасности.

Автор:
Татьяна Гойденко