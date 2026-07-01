США смягчили контроль над ИИ: Anthropic возобновляет работу самых мощных моделей

Министерство торговли США отменило ограничения на использование мощнейших моделей искусственного интеллекта компании Anthropic, что позволит разработчику восстановить полноценную работу систем Claude Mythos и Claude Fable.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на статью The New York Times.

Соответствующее решение Министр торговли США Говард Лутник сообщил компании в письме от 30 июня. Документ отменяет приказ от 12 июня, требовавший получения специальной лицензии для экспорта или внутренней передачи моделей Claude Mythos и Claude Fable.

В Минторге заявили, что Anthropic в координации с правительством приняла меры по устранению рисков, связанных с использованием этих моделей. В частности, компания согласилась:

выявлять и устранять риски безопасности, связанные с ИИ-моделями;

сотрудничать с правительством США по протоколам и стандартам безопасности;

информировать власти о случаях потенциально злонамеренного использования технологий.

В то же время, Министерство торговли оставило за собой право пересмотреть решение в случае невыполнения компанией взятых обязательств или изменения обстоятельств.

Anthropic сообщила, что начнет восстанавливать доступ к моделям уже с 1 июля.

Предыдущие ограничения были введены из соображений национальной безопасности и фактически обязывали компанию приостановить доступ к новейшим моделям ИИ для иностранных пользователей. Это вызвало беспокойство по поводу возможного усиления государственного контроля над отраслью искусственного интеллекта в США.

Claude Mythos и Claude Fable считаются одними из самых мощных моделей Anthropic. Компания позиционирует их как инструменты для выявления уязвимостей программного обеспечения и решения сложных технических задач.

Это уже не первый конфликт между Anthropic и администрацией Дональда Трампа. В марте Пентагон признал компанию неприемлемым риском для цепей снабжения, что могло ограничить использование ее технологий государственными структурами. После этого Anthropic обжаловала решение в суде.

Последние события свидетельствуют об изменении подхода Белого дома к регулированию искусственного интеллекта. Хотя ранее Дональд Трамп выступал за минимальное вмешательство государства в развитие технологий, в этом месяце он подписал указ, предусматривающий добровольное предоставление правительству доступа к новым моделям ИИ для их публичного запуска.

Кроме Anthropic, новые механизмы взаимодействия с властями уже затронули и другие разработчики искусственного интеллекта, в частности OpenAI и Meta.

Напомним, 15 июня Anthropic объявила о вынужденном отключении своих самых современных моделей искусственного интеллекта Fable 5 и Mythos 5 для всех пользователей. Это произошло после того, как власти США издали директиву об экспортном контроле, которая запрещает доступ к этим технологиям для иностранных граждан из-за угрозы национальной безопасности.