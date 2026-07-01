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США смягчили контроль над ИИ: Anthropic возобновляет работу самых мощных моделей
Министерство торговли США отменило ограничения на использование мощнейших моделей искусственного интеллекта компании Anthropic, что позволит разработчику восстановить полноценную работу систем Claude Mythos и Claude Fable.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на статью The New York Times.
Соответствующее решение Министр торговли США Говард Лутник сообщил компании в письме от 30 июня. Документ отменяет приказ от 12 июня, требовавший получения специальной лицензии для экспорта или внутренней передачи моделей Claude Mythos и Claude Fable.
В Минторге заявили, что Anthropic в координации с правительством приняла меры по устранению рисков, связанных с использованием этих моделей. В частности, компания согласилась:
- выявлять и устранять риски безопасности, связанные с ИИ-моделями;
- сотрудничать с правительством США по протоколам и стандартам безопасности;
- информировать власти о случаях потенциально злонамеренного использования технологий.
В то же время, Министерство торговли оставило за собой право пересмотреть решение в случае невыполнения компанией взятых обязательств или изменения обстоятельств.
Anthropic сообщила, что начнет восстанавливать доступ к моделям уже с 1 июля.
Предыдущие ограничения были введены из соображений национальной безопасности и фактически обязывали компанию приостановить доступ к новейшим моделям ИИ для иностранных пользователей. Это вызвало беспокойство по поводу возможного усиления государственного контроля над отраслью искусственного интеллекта в США.
Claude Mythos и Claude Fable считаются одними из самых мощных моделей Anthropic. Компания позиционирует их как инструменты для выявления уязвимостей программного обеспечения и решения сложных технических задач.
Это уже не первый конфликт между Anthropic и администрацией Дональда Трампа. В марте Пентагон признал компанию неприемлемым риском для цепей снабжения, что могло ограничить использование ее технологий государственными структурами. После этого Anthropic обжаловала решение в суде.
Последние события свидетельствуют об изменении подхода Белого дома к регулированию искусственного интеллекта. Хотя ранее Дональд Трамп выступал за минимальное вмешательство государства в развитие технологий, в этом месяце он подписал указ, предусматривающий добровольное предоставление правительству доступа к новым моделям ИИ для их публичного запуска.
Кроме Anthropic, новые механизмы взаимодействия с властями уже затронули и другие разработчики искусственного интеллекта, в частности OpenAI и Meta.
Напомним, 15 июня Anthropic объявила о вынужденном отключении своих самых современных моделей искусственного интеллекта Fable 5 и Mythos 5 для всех пользователей. Это произошло после того, как власти США издали директиву об экспортном контроле, которая запрещает доступ к этим технологиям для иностранных граждан из-за угрозы национальной безопасности.