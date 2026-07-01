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США пом’якшили контроль над ШІ: Anthropic відновлює роботу найпотужніших моделей
Міністерство торгівлі США скасувало обмеження на використання найпотужніших моделей штучного інтелекту компанії Anthropic, що дозволить розробнику відновити повноцінну роботу систем Claude Mythos та Claude Fable.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на статтю The New York Times.
Відповідне рішення міністр торгівлі США Говард Лутнік повідомив компанії у листі від 30 червня. Документ скасовує наказ від 12 червня, який вимагав отримання спеціальної ліцензії для експорту або внутрішньої передачі моделей Claude Mythos і Claude Fable.
У Мінторгу заявили, що Anthropic у координації з урядом вжила заходів для усунення ризиків, пов'язаних із використанням цих моделей. Зокрема компанія погодилася:
- виявляти та усувати ризики безпеки, пов'язані з ШІ-моделями;
- співпрацювати з урядом США щодо протоколів і стандартів безпеки;
- інформувати владу про випадки потенційно зловмисного використання технологій.
Водночас Міністерство торгівлі залишило за собою право переглянути рішення у разі невиконання компанією взятих зобов'язань або зміни обставин.
Anthropic повідомила, що почне відновлювати доступ до моделей вже з 1 липня.
Попередні обмеження були запроваджені з міркувань національної безпеки та фактично зобов'язували компанію призупинити доступ до новітніх моделей ШІ для іноземних користувачів. Це викликало занепокоєння щодо можливого посилення державного контролю над галуззю штучного інтелекту у США.
Claude Mythos та Claude Fable вважаються одними з найпотужніших моделей Anthropic. Компанія позиціонує їх як інструменти для виявлення вразливостей програмного забезпечення та вирішення складних технічних завдань.
Це вже не перший конфлікт між Anthropic та адміністрацією Дональда Трампа. У березні Пентагон визнав компанію неприйнятним ризиком для ланцюгів постачання, що могло обмежити використання її технологій державними структурами. Після цього Anthropic оскаржила рішення у суді.
Останні події свідчать про зміну підходу Білого дому до регулювання штучного інтелекту. Хоча раніше Дональд Трамп виступав за мінімальне втручання держави у розвиток технологій, цього місяця він підписав указ, який передбачає добровільне надання уряду доступу до нових моделей ШІ до їх публічного запуску.
Крім Anthropic, нові механізми взаємодії з владою вже торкнулися й інших розробників штучного інтелекту, зокрема OpenAI та Meta.
Нагадаємо, 15 червня Anthropic оголосила про вимушене відключення своїх найсучасніших моделей штучного інтелекту Fable 5 та Mythos 5 для всіх користувачів. Це сталося після того, як влада США видала директиву про експортний контроль, яка забороняє доступ до цих технологій для іноземних громадян через загрозу національній безпеці.