США ссудят 92,5 млн баррелей нефти энергетическим компаниям из стратегического резерва

Администрация президента Дональда Трампа официально объявила о готовности предоставить энергетическим компаниям ссуды в объеме до 92,5 миллиона баррелей из Стратегического нефтяного резерва (SPR).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Этот шаг является частью глобальной инициативы МЭА, предусматривающей высвобождение 400 млн баррелей для успокоения рынков, взволнованных конфликтом США и Израиля против Ирана. По словам главы МЭА Фатиха Бирола, мир столкнулся с крупнейшим энергетическим кризисом в истории.

Ранее США уже предлагали рынку 126 млн баррелей, однако компании позаимствовали всего 63% от этого объема. Новое предложение должно помочь стране выполнить обязательства по высвобождению в сумме 172 млн баррелей.

Заявки от бизнеса принимаются до 4 мая, а поставки сырья будут продолжаться с июня по август. Возвратить нефть с премией до 24% компании должны в период с 2027 по 2029 год.

Ситуация имеет критическое значение для республиканцев в канун ноябрьских выборов в Конгресс. Цены на бензин в США уже достигли $4,30 за галлон — максимума с 2002 года, а мировая цена на нефть зафиксировалась на уровне более $126 за баррель.

Минэнерго США отмечает, что механизм ссуд позволяет стабилизировать экономику без расходов для налогоплательщиков. В настоящее время в резервах на побережье Техаса и Луизианы хранится около 398 млн баррелей, что эквивалентно четырехдневному мировому потреблению.

Напомним, цены на нефть 1 мая снова пошли вверх из-за дипломатического тупика в конфликте с Ираном. Рынок реагирует на двойную блокаду, Тегеран продолжает удерживать Ормузский пролив, в то время как американский флот перекрывает пути для иранского нефтяного экспорта.