США позичать 92,5 млн барелів нафти енергетичним компаніям зі стратегічного резерву

США нададуть компаніям 92,5 млн барелів нафти / Depositphotos

Адміністрація президента Дональда Трампа офіційно оголосила про готовність надати енергетичним компаніям позики в обсязі до 92,5 мільйона барелів зі Стратегічного нафтового резерву (SPR).

Цей крок є частиною глобальної ініціативи МЕА, що передбачає вивільнення 400 млн барелів для заспокоєння ринків, збурених конфліктом США та Ізраїлю проти Ірану. За словами голови МЕА Фатіха Бірола, світ зіткнувся з найбільшою енергетичною кризою в історії.

Раніше США вже пропонували ринку 126 млн барелів, проте компанії запозичили лише 63% від цього обсягу. Нова пропозиція має допомогти країні виконати зобов’язання щодо вивільнення сумарно 172 млн барелів.

Заявки від бізнесу приймаються до 4 травня, а постачання сировини триватиме з червня по серпень. Повернути нафту з премією до 24% компанії мають у період з 2027 по 2029 рік.

Ситуація має критичне значення для республіканців напередодні листопадових виборів до Конгресу. Ціни на бензин у США вже сягнули $4,30 за галон — максимуму з 2002 року, а світова ціна на нафту зафіксувалася на рівні понад $126 за барель.

Міненерго США наголошує, що механізм позик дозволяє стабілізувати економіку без витрат для платників податків. Наразі в резервах на узбережжі Техасу та Луїзіани зберігається близько 398 млн барелів, що еквівалентно чотириденному світовому споживанню.

Нагадаємо, ціни на нафту 1 травня знову пішли вгору через дипломатичний тупик у конфлікті з Іраном. Ринок реагує на подвійну блокаду, Тегеран продовжує утримувати Ормузьку протоку, тоді як американський флот перекриває шляхи для іранського нафтового експорту.

Автор:
Тетяна Бесараб