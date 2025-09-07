США стали глобальным эпицентром ИИ-инвестирования, обойдя европейские компании

Во втором квартале 2025 года Соединенные Штаты заняли лидерские позиции в венчурном финансировании искусственного интеллекта, привлекая почти 70% мировых инвестиций в этой сфере. Шесть самых крупных сделок, стоимостью более $1 млрд, были заключены именно в США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет Venture Pulse от KPMG Private Enterprise.

Доминирование США

Наибольшие транзакции, касающиеся не только ИИ, но и смежных отраслей, таких как оборонные технологии (defencetech) и космические технологии (spacetech), включали:

Scale AI - $14,3 млрд;

World View - $2,6 млрд;

Anduril Industries - $2,5 млрд;

Thinking Machines Lab - $2 млрд;

Safe Superintelligence - $2 млрд;

Grammarly - $1,15 млрд.

В этот же период инвестиции в регионе Америка достигли $72,7 млрд (3425 сделок). Ключевым фактором роста стали инвестиции в ИИ.

Стратегия инвестирования в Европе

Европейские венчурные фонды продолжают активно поддерживать стартапы с подтвержденной коммерческой траекторией, особенно в области ИИ, стимулируемой программами финансирования со стороны ЕС и национальных правительств.

Во втором квартале 2025 года объем венчурных инвестиций в Европе составил $14,6 млрд (против $16,3 млрд в первом квартале). Количество сделок уменьшилось до 1737 г. (по сравнению с 2358 г.), что указывает на смещение акцентов инвесторов в сторону больших инвестиций в меньшее количество компаний на поздних стадиях развития.

Европа также демонстрирует растущий интерес к оборонному ИИ. Примером тому стали инвестиции в немецкую компанию Helsing ($683 млн) и португальскую Texever ($500 млн). Это отражает переход от экспериментальных решений к коммерчески зрелым продуктам.

Крупнейшие соглашения в Европе включали:

Helsing (Германия) - $683 млн;

Tekever (Португалия) - $500 млн;

Cato Networks (Израиль) - $359 млн;

Believ (Великобритания) - $339 млн;

AI21 Labs (Израиль) - $300 млн;

XY Miners (Великобритания) - $300 млн.

В целом Европа демонстрирует менее динамичное, но более взвешенное инвестирование, с акцентом на уже прошедшие проверку рынком зрелые компании.

Ситуация в других регионах

Канада сохранила стабильный уровень инвестиций благодаря сделкам в сфере финтеха, чистых технологий, медицинских технологий и альтернативной энергетики: Tailscale ($160 млн), Destiny Copper ($80 млн), Keep ($76 млн), Lungpacer ($75 млн). В Мексике выделилось соглашение компании Kavak ($127 млн), а в Бразилии - финтех-компании Clara ($80 млн).

Напомним, во втором квартале 2025 года общее количество сделок в сфере венчурных инвестиций достигло самого низкого показателя за последнее десятилетие. За этот период было зафиксировано 7 356 сделок, что более чем на 20% меньше, чем в первом квартале (9 314 сделок).