США стали глобальним епіцентром ШI-інвестування, обійшовши європейські компанії

У другому кварталі 2025 року Сполучені Штати посіли лідерські позиції у венчурному фінансуванні штучного інтелекту, залучивши майже 70% світових інвестицій у цій сфері. Шість найбільших угод, вартістю понад $1 млрд, були укладені саме в США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт Venture Pulse від KPMG Private Enterprise.

Домінування США

Найбільші транзакції, що стосувалися не лише ШІ, а й суміжних галузей, як-от оборонні технології (defencetech) та космічні технології (spacetech), включали:

Scale AI — $14,3 млрд;

World View — $2,6 млрд;

Anduril Industries — $2,5 млрд;

Thinking Machines Lab — $2 млрд;

Safe Superintelligence — $2 млрд;

Grammarly — $1,15 млрд.

У цей же період інвестиції в регіоні Америка досягли $72,7 млрд (3425 угод). Ключовим чинником зростання стали інвестиції в ШІ.

Стратегія інвестування в Європі

Європейські венчурні фонди продовжують активно підтримувати стартапи з підтвердженою комерційною траєкторією, особливо в галузі ШІ, що стимулюється програмами фінансування з боку ЄС і національних урядів.

У другому кварталі 2025 року обсяг венчурних інвестицій у Європі склав $14,6 млрд (проти $16,3 млрд у першому кварталі). Кількість угод зменшилась до 1737 (порівняно з 2358), що вказує на зміщення акцентів інвесторів у бік більших інвестицій у меншу кількість компаній на пізніх стадіях розвитку.

Європа також демонструє зростаючий інтерес до оборонного ШІ. Прикладом цього стали інвестиції в німецьку компанію Helsing ($683 млн) та португальську Texever ($500 млн). Це відображає перехід від експериментальних рішень до комерційно зрілих продуктів.

Найбільші угоди в Європі включали:

Helsing (Німеччина) — $683 млн;

Tekever (Португалія) — $500 млн;

Cato Networks (Ізраїль) — $359 млн;

Believ (Велика Британія) — $339 млн;

AI21 Labs (Ізраїль) — $300 млн;

XY Miners (Велика Британія) — $300 млн.

Загалом Європа демонструє менш динамічне, але більш виважене інвестування, з акцентом на зрілі компанії, що вже пройшли перевірку ринком.

Ситуація в інших регіонах

Канада зберегла стабільний рівень інвестицій завдяки угодам у сферах фінтеху, чистих технологій, медичних технологій та альтернативної енергетики: Tailscale ($160 млн), Destiny Copper ($80 млн), Keep ($76 млн), Lungpacer ($75 млн). У Мексиці виділилася угода компанії Kavak ($127 млн), а в Бразилії — фінтех-компанії Clara ($80 млн).

Нагадаємо, у другому кварталі 2025 року загальна кількість угод у сфері венчурних інвестицій досягла найнижчого показника за останнє десятиліття. За цей період було зафіксовано 7 356 угод, що на понад 20% менше, ніж у першому кварталі (9 314 угод).