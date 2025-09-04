Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Світовий ринок венчурних інвестицій скорочується: кількість угод – найнижча за десятиліття

ноутбук, чоловіки, документи, графіки
Кількість угод у сфері венчурних інвестицій досягла найнижчого показника. / Freepik

У другому кварталі 2025 року загальна кількість угод у сфері венчурних інвестицій досягла найнижчого показника за останнє десятиліття. Згідно зі звітом Venture Pulse від KPMG Private Enterprise, за цей період було зафіксовано 7 356 угод, що на понад 20% менше, ніж у першому кварталі (9 314 угод). 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз міжнародної мережі незалежних фірм KPMG.

За даними звіту Venture Pulse від KPMG Private Enterprise зниження кількості угод відбувається на тлі падіння загального обсягу інвестицій до $101,05 млрд з $128,4 млрд у першому кварталі.

Попри загальний спад, інвестори продовжують активно підтримувати великі угоди у сферах, що вважаються стратегічно важливими. Найбільша транзакція кварталу — інвестиція в $14,3 млрд в Scale AI — підкреслює збереження інтересу до секторів штучного інтелекту та оборонних технологій.  Ці напрями, разом із фінансовими технологіями, формують нову венчурну економіку і є ключовими для інвесторів, які переглядають свої стратегії та уникають менш стійких секторів, зосереджуючись на ШI, fintech та defencetech.

Глобальний розподіл інвестицій

Наразі США зберегли лідерство, акумулювавши $72,7 млрд, що становить понад 70% світових інвестицій. Усі найбільші угоди кварталу припали на американські компанії, зокрема у галузях ШІ, оборонних і космічних технологій.

Європа залучила $14,6 млрд в межах 1 737 угод, а країни Азії показали зниження динаміки, отримавши $12,8 млрд у 2 022 угодах.

Ці дані вказують на глобальну трансформацію венчурного ландшафту, де інвестори переходять до моделі "менше, але краще", зосереджуючись на меншій кількості перевірених секторів з більш передбачуваними результатами.

"Висновок очевидний: увага інвесторів все чіткіше зосереджується на технологіях, що мають як ринковий, так і стратегічний потенціал. Сектори з недостатньою адаптивністю чи невизначеним регуляторним горизонтом залишаються поза фокусом", – прокоментувала  Світлана Щербатюк, керівниця напряму супроводження корпоративних угод, iнвестиції та ринки капіталу КPMG в Україні.

Нагадаємо, світові венчурні інвестиції у 2024 році зросли до $368,3 млрд, перевищивши показники 2023 року. Значне зростання інвестицій у штучний інтелект (ШІ) стало ключовим фактором, що сформував ландшафт венчурного капіталу цього року.

Автор:
Тетяна Ковальчук